Luego de los graves incidentes entre los fanáticos que querían despedir a Diego Maradona en la Casa Rosada y la policía, en Intratables se debatió sobre la organización de este evento y las fallas en la seguridad. El periodista Diego Brancatelli defendió las decisiones que se tomaron y fue cuestionado por sus compañeros.

"Es muy bueno compartir esta charla con colegas, en este escritorio y con un aire acondicionado perfecto, pero como fue difícil entender la vida de Maradona, es complejo entender lo que pasó hoy. Lo que hubo fue un desborde de pasión de un pueblo imperfecto que despidió al más imperfecto de los perfectos", definió Brancatelli.

"No lo vamos a entender si lo analizamos desde la lógica nuestra, sino de lo que fue la vida de Maradona. Todo lo que fue Maradona se vio afuera en la calle. Se lo despidió con llantos, con golpes, con gente borracha, con enfrentamientos con la policía. En este país de moralistas ni siquiera en la muerte de Maradona se lo deja de criticar. Es muy difícil organizar esto", continuó el periodista.

"No, Diego, no. Hasta ahí te banco", le dijo Fabián Doman. "Escuchame y después opiná vos", le contestó Brancatelli. "Lo hubiese organizado la misma gente que con Néstor Kirchner", le contestó el conductor. "Maradona es Maradona. No se lo puede comparar con nada. Es lo más querido por todos. No es día para moralistas, porque es el máximo ídolo en la historia de nuestro país. Tenés que dejar de lado los principios y valores", afirmó.

"Comparto el 70% de lo que dijiste, lo siento como una descripción oscura de lo que somos, no épica", declaró Claudio Savoia. "Somos eso los argentinos", agregó Brancatelli. "Horrible", contestó Savoia. "Vos también sos así, somos todos los argentinos eso", concluyó el periodista.