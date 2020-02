El actor de El Marginal contó que su médico le recomendó que dejara de cargar cajones con botellas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020 • 14:01

"Hoy la sigo luchando para seguir trabajando como actor. Ya no quiero más levantar cajas. Estoy cansado. Y además me hice estudios en el hospital y el médico me dijo que ya basta porque me voy a lastimar la columna. Levantaba cajas de doce botellas", contó Brian Buley en Hay que ver, el ciclo de Canal 9 que conduce Denis Dumas.

El actor de El marginal contó que está sin trabajo y que, por ahora, vive de una pensión. "Pero no me alcanza. Necesito tener mi trabajo. La vida me enseñó que tengo que seguir adelante. No quiero volver al pasado, ya está. Basta. Ahora quiero trabajar de lo que me gusta a mí. No quiero volver a cuidar autos, a pedir monedas. No quiero que lo viva otro tampoco. El de arriba me preparó para muchas cosas", se emocionó Brian.

Contó, también que nunca estudió actuación y que llegó a El marginal, de casualidad. "A los 14 años conocí a Luis Ortega, me presentó a otro amigo y se dio. Nunca me imaginé llegar a donde llegué".

Brian también contó que sufrió la discriminación. "Los de talla baja no somos más enanos. Hay una ley que se llama 'de talla baja' porque decirnos enanos es discriminarnos".

Los integrantes del programa, conmovidos, terminaron pidiendo que Brian vaya al Bailando 2020, ¿lo llamará Marcelo Tinelli?