Bridgerton: ¿Quién protagonizaría la cuarta temporada de la serie, Eloise, Francesca o Benedict?

La colección Brigderton abarca más de 11 libros de Julia Quinn, un libro de Shonda Rhimes y Betsy Beers de fotografías inéditas detrás de cámaras y la oportunidad de seguir escribiendo precuelas y secuelas de la serie de Netflix.

En 2024, el furor continúa en el mundo de la familia burguesa de la época de la Regencia con la historia de Penelope Featherington y Colin Bridgerton. Sin embargo, Lady Whistledown, la editora ficticia, todavía tiene mucho por escribir de los miembros de la sociedad londinense del siglo XIX.

Bridgerton narra la vida amorosa de uno de los miembros de la familia Bridgerton en cada temporada. Con el estreno de la Parte 1 de la temporada 3 el 16 de mayo, en Saltar Intro, nos adelantamos en pronosticar el protagonista de la siguiente entrega que, según la productora principal, Shonda Rhimes, ya está confirmada y hay planes de tener más temporadas.

“Tengo un plan verdaderamente específico de adónde vamos cada temporada, cuál es cuál. Porque nosotros tenemos que empezar a sembrar (el interés) por el resto de los hermanos (Bridgerton) y lo que está pasando con ellos para, después, empujarlos a seguir adelante (en una nueva historia). Lo cierto es que ya hemos hablado de la temporada 6 o, tal vez, la 7″, dijo Rhimes en una entrevista con Variety.

Entre las posibilidades, Eloise, Francesca y Benedict Bridgerton son las personas con más posibilidades de tener una historia de amor con un arco central en “Bridgerton 4″. A continuación, exploramos por qué son importantes y cuál es su historia principal en los libros de Julia Quinn.

Benedict Bridgerton

Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson), el segundo hijo de la familia Bridgerton, fue una figura prominente desde la primera temporada. Un personaje querido por los fans. Con su carácter artístico y su lucha por encontrar su lugar en una sociedad llena de reglas rígidas, el joven picaflor se destaca por su autenticidad y su deseo de vivir una vida más bohemia.

Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson), el segundo hijo de la familia Bridgerton HAMPSTEAD_LD_301_080322_03484

En An Offer from a Gentleman (Te doy mi corazón), el tercer ejemplar de la saga literaria Bridgerton, Benedict está en el centro del escenario. Quinn se inspira en el cuento de Cenicienta para escribir la novela en que Benedict se enamora de Sophie Beckett, la hija ilegítima de un conde, y quien es maltratada como una empleada de la casa por su madrastra. La conexión entre Benedict y Sophie comienza en un baile de máscaras, donde ella asiste en secreto. Su historia está llena de malentendidos, desafíos sociales y el eventual reconocimiento del amor verdadero.

En las primeras temporadas, vemos a Benedict enamorarse de la diseñadora de modas parisina, Madame Delacroix (interpretada por Na Rédea Curta). En la tercera entrega, el joven se obsesiona con la mujer viuda, bastante mayor que él, Lady Tilley Arnold (Hanna New), con quien tendrá encuentros furtivos y pasionales.

Eloise Bridgerton

Eloise, la quinta hija de los Bridgerton, es conocida por su intelecto agudo y su naturaleza inquisitiva. A lo largo de la serie, ha demostrado ser una joven independiente y poco convencional. Además, cuestiona las expectativas sociales impuestas a las mujeres de su tiempo y parece tener dones de comunicación que entonan poco con el conservadurismo de su época.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton. Foto: Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022 LIAM DANIEL/NETFLIX - WATERLOO_207_LD_Unit_00066

To Sir Phillip, With Love (A Sir Phillip, con amor) es el quinto libro de la saga de Julia Quinn y está centrado en Eloise. Mientras que, en la serie, ella es la primera persona que descubre a Penelope, en los libros, no ocurre lo mismo. Más bien, este libro en cuestión comienza con una correspondencia entre Eloise y Sir Phillip Crane, un viudo con dos hijos.

La relación evoluciona a través de cartas, lo que añade un toque romántico y antiguo a su conexión. Eloise, impulsada por su deseo de escapar de una vida restringida, decide visitar a Phillip sin previo aviso, lo que lleva a una serie de eventos que desafían sus expectativas y la confrontan con la realidad del amor y la maternidad.

En la serie de Netflix, Eloise (Claudia Jessie) sigue las huellas de Lady Whistledown y descubre su identidad, que es la de su mejor amiga Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Esto quiebra el lazo amical de la infancia entre ellas en la temporada tres, cuando ella debe romper su relación con el empleado de una imprenta clandestina. En definitiva, los creadores dieron cabida al personaje en las primeras temporadas, convirtiendo a la dama Bridgerton en una potencial figura protagónica para una cuarta historia.

Francesca Bridgerton

Francesca, la sexta hija de los Bridgerton, fue un personaje más bien reservado en las primeras temporadas. Sin embargo, su papel como la adolescente apacible es crucial en la historia, ya que aporta una perspectiva más tranquila y reflexiva en comparación con sus hermanos más extrovertidos.

Hanna Dodd, la actriz que le dará vida a Francesca desde la tercera temporada de la exitosa serie imdb.com

En When He Was Wicked (El corazón de una Bridgerton), el sexto libro de la saga de Julia Quinn, la historia de Francesca es emotiva hasta las lágrimas. Es una joven viuda que aún lamenta la pérdida de su primer marido, John Stirling, conde de Kilmartin. Michael Stirling, primo de John y su mejor amigo, ha estado enamorado de Francesca en secreto durante años. En la obra, hay una exploración de la culpa, la pasión y la redención de la pareja, mientras encuentran el consuelo y el amor el uno por el otro.

En la serie de Netflix, Francesca ha tenido apariciones minúsculas. Las primeras temporadas apareció en las escenas de la familia y fue interpretada por Ruby Stokes, quien no pudo retomar el papel por un cruce de tiempos en su agenda. La actriz Hannah Dodd reemplaza a la anterior en la trama romántica de la joven pianista que se enamora de un noble de carácter bastante reservado, John Stirling. Sin embargo, la Parte 1 solo muestra el primer encuentro entre la pareja.

La nueva temporada de Bridgerton estará disponible en Netflix en junio Netflix

Bridgerton 4: ¿quién tiene más posibilidad de ser protagonista?

En general, los dos primeros personajes tienen potencial de ser protagonistas en la cuarta temporada de Bridgerton. Benedict es un personaje rico por su sensibilidad artística y su atractivo. Eloise, con su intelecto agudo y su espíritu independiente, estaría en una situación comprometedora si se enamora y eso sería interesante.

En cambio, Francesca es un personaje relativamente nuevo que, más allá de la literaria, ¿merecería una temporada exclusiva para ella? Su búsqueda del amor funciona como una subtrama de Bridgerton, tal vez, por eso, los creadores redujeron su protagonismo en la tercera temporada para no verse obligados a darle una serie propia. Sigue pendiente la resolución del encuentro entre ella y John Stirling. Eso lo sabremos en la parte 2 de Bridgerton, que estrena el 13 de junio en Netflix.

Leslie A. Galván

El Comercio (Perú)