Bridget Jones nunca muere

Una saga, lamentablemente, interminable

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de agosto de 2009 • 14:28

Crédito: Gentileza

¡Sí! Porque tu tía patética lo pidió, y porque tu novia de alguna manera te tiene que retribuir que la hayas hecho ver todas las Rápido y furioso, vuelve la saga que no querías en el momento menos esperado: Bridget Jones se apresta a tener una tercera parte, en la cual Renee Zellweger promete estar más rechoncha, más fulera y más densa que nunca.

¿Vos creías que la historia de la solterona que toma hectolitros de helado y escucha "All By Myself" estaba agotada? Nah, el equipo de guionistas demuestra que, siempre y cuando aparezca el billete, la inventiva no se acabará jamás: ahora parece que la cuestión estará relacionada con los intentos de Bridget por quedar embarazada a los 40 y demás demases. Por eso, viendo que sarasa não tem fin para Zellweger y sus escritores, nos animamos a arriesgar de qué tratarán las próximas entregas de esta apasionante saga.

Bridget Jones IV: Pasión en el climaterio

El marido de Jones regresa a su planeta y muere en el camino. Ella, despechada, se enamora perdidamente de un veinteañero musculoso con la capacidad intelectual de una pelusa de ombligo (de hecho, durante buena parte de la película el muchacho cree que la Quinta de Beethoven efectivamente es una casa quinta propiedad de un tal Humberto Ven). De repente, en pleno fragor de la lucha, a ella le agarra un ataque de calor, el pibe se asusta y sale corriendo, funde a negro, fin. La crítica dice: "Conmueve hasta las lágrimas".

Bridget Jones V: Pasión por Facebook

Sola otra vez, decide vivir una nueva adolescencia, aún teniendo 51 años. Se compra un disco de Hannah Montana y se abre un Facebook. Se hace fan de la pizza de Banchero, adhiere al grupo Matemos de una vez a esos putos delfines que chillan tanto, elige Las Cinco Cosas que Tengo a Mano Cuando Me Baño (y selecciona, por algún motivo, una wafflera) y cuando se da cuenta pasaron tres días, perdió el laburo y terminó la película. La crítica dice: "Un canto a la vida".

Las locas, locas aventuras de Bridget Jones: Pasión por la risa

Luego de los tintes dramáticos del filme anterior, los guionistas eligen el camino de la comedia de enredos enviando a Bridget a estudiar veterinaria a la Universidad de Anaheim, California, donde vive todo tipo de locas peripecias en el campus, se enfrenta a un rector amargado y protagoniza una escena de picarescos tintes sexuales con un irreconocible Marilyn Manson. La crítica dice: "Aguante Manowar".

Bridget Jones vs. Carrie Bradshaw: Pasión monstruosa

Como la comedia tampoco funciona, el equipo de escritores recurre a la típica argucia de las sagas de monstruos en decadencia: enfrentarlo con otro monstruo. Así es Bridget y Carrie manotean el último canapé al unísono en un evento muy top y se genera una contienda con arañazos, golpes de cartera y -sobre el final del filme- un tiroteo con Uzi que promete con acabar para siempre con estas auténticas abominaciones naturales que nos ofreció el séptimo arte en la última década. Dice la crítica: "Ya no les importa nada, ¿no?".

Bridget Jones Fovever: Pasión por la pasión

El cadáver de Bridget aparece en Hurlingham y es revivido mediante un estratégico enema de electricidad en polvo marca Acme, suministrado por Chewbacca. Rápidamente la zombie Jones come un choripán en Parque Rivadavia e incendia cuatro puestos con el aliento, hasta que el baterista de Attaque 77 le mete un correctivo en la nuca y ella, desorientada, termina enamorándose de Luis Otero. Dice la crítica: "¿Lo qué?".