¡Los caché, eh! Bueno, no, no soy tan suicida, no vamos a halagar (con el perdón de su más grande defensor en la Argentina, que seguramente está leyendo esto) a Britney Spears y a su cover del tema popularizado (mas no compuesto) por Joan Jett & the Blackhearts, “I Love Rock ´N´Roll”, muchas veces elegido entre los “mejores de la historia”. No. Vamos a tomar los resultados demostrados por una encuesta realizada en el sitio de la publicación británica NME, en la que se preguntó a los usuarios (15.000 de ellos) cuál pensaban que era el mejor cover de todos los tiempos y cuál el peor. Así, la joven y derrapada Brit se llevó los laureles en cuanto a la segunda categoría, claro, seguida por nueve otras aberraciones mientras que Muse, con su versión de “Feeling Good” -popular- por Nina Simone triunfó como el mejor, dejando a los Beatles (con “Twist & Shout”) y al gran Johnny Cash (con “Hurt”) en segundo y tercer lugar. Abajo las dos listas completas y los dos temas ganadores; esta versión de “I Love Rock ´N´Roll” fue incluida en el tercer disco de Spears, Britney, de 2001: con gran cantidad de grititos y golpes de glotis (?), sus (des)arreglos vocales característicos, la despoja casi completa y paradójicamente de rock and roll. Ustedes dirán.

Ahora bien, sé que muchos se van a ofender con estas listas y ¿qué mejor que un nuevo Concurso Ahora y Para Siempre Totalmente Random de Hot Tracks para sacarse la bronca? Nada. La idea es que propongan su cover favorito de la historia de la música (los que no entraron en estos resultados) y participen por el nuevo disco de Eric Clapton, Clapton, gentileza Warner Music - Ceci Crespo. Tienen tiempo hasta mañana a las 23:59 para participar: el viernes, un nuevo testimonio audiovisual de selección azarosa determinará a los tres finalistas para que empiece la votación por el mejor de todos.

Los escucho.

La lista con los peores covers: 1. Britney Spears - "I Love Rock "N" Roll"

2. Ronan Keating - "Fairytale of New York" 3. Celine Dion - "You Shook Me All Night Long" 4. Take That - "Smells Like Teen Spirit" 5. M People - "Itchycoo Park" 6. Robbie Williams - "Song 2" 7. Will Young - "Light My Fire" 8. Madonna - "American Pie 9. Limp Bizkit - "Faith" 10. Mark Ronson - "No One Knows"

Y los mejores: 1. Muse - "Feeling Good"

2. The Beatles - "Twist & Shout" 3. Johnny Cash - "Hurt" 4. Jimi Hendrix - "Hey Joe" 5. Nirvana - "Where Did You Sleep Last Night" 6. The Clash - "I Fought The Law" 7. Jeff Buckley - "Hallelujah" 8. Jimi Hendrix - "All Along The Watchtower" 9. Marvin Gaye - "I Heard It Through The Grapevine" 10. The White Stripes - "I Just Don"t Know What To Do With Myself"

Ah, participan también sus propuestas vía Twitter con el hashtag #elmejorcover y vía Facebook.

