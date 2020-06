Britney Spears mostró su rutina de ejercicios para pasar la cuarentena

La artista pop compartió con sus seguidores su rutina de ejercicios físicos para hacer durante la pandemia Crédito: Instagram Britney Spears

Britney Spears dejó de tener la presencia en escenarios que solía tener en la década del 90. Sin embargo, nunca dejó de mostrarse activa en sus redes y, durante el último tiempo, se dedicó a compartir con sus seguidores videos en los que se la ve bailando y ejercitándose. Ahora, la cantante mostró al detalle cómo es su rutina de ejercicios para entretenerse y mantenerse saludable durante la pandemia .

"Hola chicos, hoy estoy en mi gimnasio", dijo Britney, de 38 años, en el nuevo video que publicó en Instagram. "Sí, es el gimnasio que quemé. Todavía no está listo, está en arreglo, pero estamos trabajando en eso". A continuación, añadió: "Estos ejercicios son clave, créanlo o no, realmente ayudan a tener las nalgas firmes. No tuve tiempo de mostrar la rutina completa, pero los dejará agotados. Espero que todos se cuiden y se mantengan saludables".

Con esa particular introducción, Britney mostró cada uno de los ejercicios que hace desde su gimnasio personal.

En general, la cantante suele mostrarse haciendo ejercicios acompañada de su novio, varios años menor que él. Juntos desde hace cuatro años, Britney (38) y Sam Asghari (26) suelen posar sensuales para la cámara.

En marzo de este año, la pareja celebró el cumpleaños de Sam con una serie de fotos en las que se los ve muy juntos. Se tocan, se besan, sonríen y miran a cámara. Las tres imágenes parecen parte de una producción preparada especialmente. Ella lleva puesto un body de encaje blanco escotado y él parece estar vestido solo con unos calzoncillos camuflados. A Britney se la ve con un efecto "diosa recién levantada" con el maquillaje negro corrido y el pelo desordenado.

Spears y Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación del video musical Slumber Party y desde ese momento se muestran cada vez más juntos.