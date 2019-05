La actriz protagoniza El sonido de los tulipanes, una película situada durante la crisis del 2001. Fuente: Archivo

Este jueves se estrena en los cines argentinos El ruido de los tulipanes, de Alberto Maslíah, una película policial situada durante la crisis de 2001 y protagonizada por Pablo Rago y Calu Rivero .

"El ofrecimiento de hacer esta película me había llegado hace tres años, cuando era más chica y mis planes eran otros, pero finalmente reapareció Alberto Maslíah y nos pusimos a trabajar con todas nuestras energías creyendo en un producto que está lleno de la realidad del país", expresó la actriz a Telam.

Teniendo el cuenta el contexto de la película, Calu se refirió a la crísis económica que se vive actualmente en la Argentina. "Que yo esté grabando una novela no quiere decir que sea indiferente a lo que le sucede a los demás", confesó la protagonista de Campanas en la noche (Telefe). "Sé que estamos viviendo una situación dramática en lo social y a mí no me gusta estar desconectada."

"Creo que todo cambió mucho, en los guiones veo que se están exigiendo menos desnudos y los actores varones ya son más cuidadosos en las escenas de cama, ya no recurren a los besos salvajes, como sucedía hasta hace poco. Durante mucho tiempo se abusó del cuerpo de las mujeres en el cine y la televisión, estaba naturalizado que las actrices se desnudaran por cualquier motivo", sostuvo consultada sobre el concepto de la mujer en la televisión.