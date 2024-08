Cambio rotundo: Belinda deja en shock a sus seguidores con su nuevo look “sin cejas”

Escuchar

El nuevo look de Belinda dejó a sus seguidores en shock. La cantante se prepara para el lanzamiento de otro tema que se aleja del pop y para el video decidió mostrar un gran cambio en su rostro. En fotografías que compartió en las historias de su cuenta de Instagram se le puede ver con las cejas decoloradas, lo que le da a su cara una apariencia muy distinta.

“Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambios de look, antes jamás me hubiera atrevido a decolorarme el pelo verde, rojo y ahora ¡hasta las cejas! Gracias a esta nueva etapa y estas canciones por inspirarme y hacerme una mujer sin miedo, estamos literalmente haciendo una mini película para la mala, 48 horas de rodaje sin parar”, escribió la intérprete.

La cantante mostró su nuevo look en sus redes sociales y dejó sorprendidos a sus seguidores Instagram @belindapop

Aunque Belinda se había mantenido con un look similar durante su carrera, con el cabello casi siempre en tonos rubios y castaños, en los últimos meses ha sorprendido a sus seguidores con diversos colores. Para el clip musical de su canción Cactus, con la que entró al mundo de los corridos tumbados, se tiñó la melena de verde. Unos meses después se mostró con el cabello corto y en rojo, para presentar 300 noches, junto a Natanael Cano.

En este año Belinda ha mostrado dos arriesgados cambios de imagen Instagram @belindapop

Belinda cambia de look para nuevo lanzamiento

La intérprete prepara el lanzamiento de una nueva canción y su video musical, que se estrenará el próximo 15 de agosto, fecha de su cumpleaños. “La Mala” es un tema que combinará los ritmos regionales de México con trap, y es precisamente para contar esta nueva historia que hizo el cambió de look. Aunque no ha dado muchos detalles acerca de la canción o la temática del clip, ya ha dejado ver que volverá a la polémica.

En Instagram, para presentar un video que muestra el detrás de cámaras de la grabación del tema, Belinda escribió: “Son las historias, los mitos, las fantasías y las diversas versiones que han inventado sobre mí las que han hecho que nazca: “La mala”.

Belinda se dejará ver con una imagen muy diferente para su nuevo video Instagram @belindapop

El clip que se publicó este lunes en el canal oficial de YouTube de Belinda deja ver el behind the scenes en el estudio de grabación, allí la intérprete explicó: “Tiene una letra muy poderosa y yo me identifico mucho con esta canción porque es como me siento”.

Asimismo, se sinceró: “Mi parte favorita es: ‘Que tengo un hueco donde va mi corazón, que no sirvo para una relación’. La gente sí piensa realmente que tengo un hueco, que soy mala, que es una cosa que se ha dicho, que soy despiadada, que soy una mala persona, una mala mujer”. En este sentido, la cantante señaló que en realidad no la conocen. Además, espera que muchas mujeres se sientan identificadas e inspiradas.

“Creo que con esta canción se abre un poco más la mente, y creo que le doy esa fuerza a todas las mujeres, y se van a sentir lo suficientemente poderosas como para dedicarle a cualquier persona esta canción”, finalizó Belinda y dejó ver lo que podría ser una nueva referencia a sus pasadas relaciones amorosas, principalmente a la que tuvo con Christian Nodal, con quien estaba comprometida.

