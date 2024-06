Camila Homs habló sobre el presunto romance entre Rodrigo De Paul y Rocío Robles y fue tajante

Escuchar

Esta semana, dos campeones del mundo se vieron involucrados en una historia de infidelidades, presuntos romances y muchas especulaciones. Según trascendió, en el festejo del cumpleaños número 30 de Rodrigo De Paul - evento al cual asistieron varios campeones del mundo - Alexis Mac Allister le habría sido infiel a su novia, Ailén Cova, con la modelo Rocío Robles. Sin embargo, en medio de las repercusiones, la persona encargada de la prensa del futbolista, desmintió las acusaciones y apuntó a que la mujer se fue de la fiesta “con el anfitrión del cumpleaños”.

Ahora, entre medio de las versiones superpuestas, quien se pronunció al respecto fue justamente Camila Homs, expareja de De Paul y madre de sus dos hijos. En diálogo con LAM (América), la modelo opinó sobre el presunto acercamiento entre Rodrigo De Paul y Rocío Robles.

Rodrigo De Paul y Camila Homs fueron pareja por más de una década y tuvieron dos hijos, Francesca y Bautista Instagram @camihoms

El lunes, durante la transmisión del streaming de El ejército de la mañana (Bondi), Pepe Ochoa dio una información que dio mucho de que hablar. Dijo que en la fiesta de cumpleaños del mediocampista del Atlético de Madrid, a Rocío Robles se la habría visto muy cerca de Alexis Mac Allister. Incluso insistió en que “se fueron a la casa de él”.

A raíz de las repercusiones, puesto que el ex Boca está en pareja con Ailén Cova, una persona de su equipo de prensa le envió un mensaje a Ángel de Brito y le aseguró que “Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Mac Allister llegó solo y se fue solo”. Por su parte, Robles también negó cualquier tipo de vínculo entre ella y el jugador del Liverpool. “No tengo que aclarar nada a nadie porque estoy muy tranquila con lo que hice, entiendo que él y su pareja también porque supongo que se fue a dormir con ella”, apuntó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

En la cuenta de X de El ejército de LAM compartieron el mensaje que el equipo de prensa de Alexis Mac Allister le envió a Ángel de Brito (Foto: X @elejercitodelam)

Entre especulaciones, versiones superpuestas y varios nombres, la que ahora opinó al respecto fue justamente Camila Homs, expareja de Rodrigo De Paul y madre de sus dos hijos, Francesca e Isabella. Si bien su relación terminó envuelta en rumores de infidelidad y dramas legales, ella ya dio vuelta la página y está feliz y enamorada con el futbolista, José Sosa. Ahora, la modelo habló de la reciente visita de su ex a la Argentina y se refirió al presunto romance con la exbailarina de Showmatch.

“Hace unos días tu ex estuvo en la Argentina. Dicen que se portó muy bien en sus visitas familiares, que estuvo con los chicos un montón, que fue al colegio, los sacó a pasear, fue al recital de Emilia [Mernes]. ¿Esto fue así?”, le preguntó, Santiago Sposato, cronista de LAM (América) a Homs. Ella solo se limitó a afirmar que el padre de sus hijos “estuvo presente”. “Me imagino que para vos eso es una tranquilidad después de lo que tuviste que vivir”, insistió el comunicador. “Bueno, es lo que hago yo todos los días, como debería ser siempre”, lanzó ella.

Rocío Robles, la periodista deportiva con la que vinculan a Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @rocioroblesok)

Una vez dicho esto, le preguntó si escuchó algo referido al festejo por los 30 años de Rodrigo, haciendo hincapié justamente en la versión que apunta a que Robles se habría ido del evento con De Paul. Si bien ella aseguró que no estaba al tanto de lo que presuntamente sucedió, dio su opinión sobre los rumores de romance. “Me parece genial, es una bomba ella... así que lo felicito a él más que a ella”, dijo y sumó: “Creo que hacen linda pareja, pero no voy a hablar de esto, es cualquiera”.

A partir de esto, el cronista de LAM quiso saber si Homs prefería que la pareja de su ex sea alguien con “perfil bajo”y no una “súper cantante”. Cabe recordar que tras separarse de la madre de sus hijos, Rodrigo tuvo un romance muy mediático con Marina ‘Tini’ Stoessel, el cual le generó varios cruces y hasta conflictos legales con su ex. Sin embargo, para Camila hoy todo es cosa del pasado. “No le voy a elegir la pareja a mi ex, que sea lo que él quiera, nada más. Mientras le haga bien a él todo genial. Calculo que sí le hace bien a él, a mis hijos también. Mientras quiera a mis hijos todo bien”, sentenció.

