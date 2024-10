Camila Homs reveló la frase con la que conquistó a José Sosa y sorprendió a todos: “Muy directa”

Escuchar

Camila Homs se encuentra atravesando un importante momento a nivel personal. Después del escándalo mediático que se generó por su separación con Rodrigo De Paul, en medio de fuertes rumores de infidelidad con la cantante Tini Stoessel, la modelo decidió dar un giro significativo en su vida. Actualmente, no solo se destaca como influencer, compartiendo su día a día y conectando con sus seguidores, sino que también brilla con su participación en la nueva edición de Bake Off (Telefe), mostrando un lado más versátil de su personalidad. En este marco, sorprendió al dar detalles sobre los inicios de su relación con José Sosa y causó revuelo.

Durante la jornada del lunes, la modelo se hizo presente como invitada de Cortá por Lozano (Telefe), en donde dio detalles sobre varios aspectos y, principalmente, el rol importante que cumple su pareja en su vida, quien la hizo volver a creer en el amor. “Hace un año que me mudé con mi novio. Él apareció en mi vida en noviembre del 2022, ahora van a ser dos años”, comenzó diciendo.

Camila Homs y José Sosa están juntos desde el 2022 (Captura: Instagram @camihoms)

En el momento en que se refirió a su pareja, quien se desempeña como mediocampista en el club Estudiantes de La Plata, la conductora quiso saber más y le preguntó: “¿Y cómo te tiró los perros?”. Ante eso, y para la sorpresa de todos, Camila se sinceró: “No, yo a él... Él estaba yendo a ver un departamento en el edificio en el que vivía yo y me lo crucé. Es el día de hoy que él me tira en cara que no lo saludé y no sé qué, pero me tenía que hacer la linda”.

En ese momento, aseguró que no lo conocía y tampoco sabía a qué se dedicaba: “Justamente me lo presentó Naza, una amiga, porque le quería alquilar su departamento. Y ella me decía ‘Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo’. Y nunca me había dicho que era jugador de fútbol”, reveló, de manera contundente.

Luego de verlo esa primera vez, decidió animarse a dar el primer paso, por lo que le escribió por mensaje privado: “Le puse ‘si necesitás yerba (marca) mi departamento es este’. Muy directa. Y él contestó al toque. Si me clavaba el visto, lo mataba”, sostuvo, dejando en claro que enseguida obtuvo respuesta y comenzaron a formar la relación que sigue vigente hasta el día de hoy.

Camila Homs dio todos los detalles sobre la familia ensamblada que formó con José Sosa

Tal como había anticipado la modelo, la pareja convive desde hace un tiempo, y ella tiene dos hijos con Rodrigo De Paul, mientras que su actual novio también es padre de otros dos. De esta manera, formaron una familia ensamblada, aunque, según reveló en la entrevista, este proceso no fue nada sencillo. “Al principio costó porque eran cuatro nenes”, mencionó, sobre aquellos primeros intentos de pasar tiempo como familia todos juntos. Y agregó: “Yo iba a la casa de él, se peleaban… Le decía: ‘Bueno, después hablamos, me voy para casa’. Hasta que decidimos ensamblar la familia y mejoró todo mil veces, ahora se llevan bárbaro, todo divino”.

Camila Homs admitió que ella dio el primer paso para conquistar a su novio (Captura: Instagram @camihoms)

Además, al ser consultada sobre lo que más le gusta de la convivencia, mencionó: “Lo mejor es poder estar todo el tiempo juntos. Él trabaja, yo también estoy trabajando bastante, pero antes era esperar a que se durmieran los nenes para vernos… Así que ahora, mucho mejor, nos encanta y nos llevamos muy bien”.

Por último, expresó que apostar por una nueva relación significó un proceso de sanación y de recuperar la confianza, especialmente después del difícil momento que vivió tras su ruptura con el campeón del mundo, con quien terminó todo en conflicto. “Un montón de mujeres me escriben y me dicen ‘Viví una situación similar, ¿cómo saliste adelante? Te veo ahora, estás radiante, divina, ensamblaste una familia’. Y siempre las oportunidades llegan y una se puede enamorar otra vez”, sentenció.

