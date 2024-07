Camila Mayan rompió el silencio y habló de la demanda a Alexis Mac Allister: “La justicia tiene que encargarse”

Escuchar

Después del Mundial de Qatar 2022, un campeón del mundo se vio envuelto en un triángulo amoroso. Alexis Mac Allister dejó a Camila Mayan -su pareja durante cinco años y con quien convivía en Inglaterra- y al poco tiempo oficializó su relación con Ailén Cova, mejor amiga de él desde la infancia. Tras la separación, la influencer se instaló de nuevo en la Argentina y en algunas oportunidades supo revelar detalles desconocidos sobre su separación del futbolista.

Pero, todo explotó tras el triunfo de la selección argentina en la Copa América. Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister recordó la separación de su hijo y Mayan y lanzó algunos palitos contra su exnuera. La influencer no tardó en responder y la olla no pudo volver a cerrarse. Después, trascendió que la joven habría demandado a su ex por una compensación económica. Ahora, Camila rompió el silencio y habló sobre la decisión de llevar a su ex a la justicia.

Cami Mayan y Mac Allister se separaron en diciembre de 2022, pocos días después de que terminara el mundial Instagram @camimayan

El martes en LAM (América) compartieron la entrevista que Camila Mayan le dio a Alejandro Castelo. Lo primero que dijo fue que era “raro” todo lo que estaba sucediendo. Acto seguido habló sobre la audiencia. “No tengo que aclarar, está todo donde tiene que estar”, sostuvo y en la misma línea continuó: “Siento que no es esto un medio para mí para decir nada, ni para hacer ni conseguir nada, así que por eso trato de evitarlo”.

En cuanto a la demanda contra su ex, dijo que se hizo “porque corresponde, y que la justicia tiene que encargarse de eso: “Pero, por eso, como está todo ahí, no hay nada que yo pueda aclarar. Por eso en todo este tiempo no hable nada, no es algo de ahora, es algo que esta hace mucho”.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister fueron pareja durante cinco años y convivieron en Inglaterra (Foto: Instagram @camimayan)

Luego de que se conociera la noticia de la demanda, algunos usuarios de las redes sociales salieron a apoyarla, mientras que otros se mostraron del lado del jugador del Liverpool. “Diga lo que diga, van a opinar igual, entonces me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar”, enfatizó Mayan. “Ya todos saben donde estuve y lo que hice y todo”, sentenció.

En cuanto a la demanda de la co-conductora de Patria y familia (Luzu), Fernanda Iglesias contó en LAM que hubo una mediación con la madre de Mac Allister, Silvina Riela, quien es la representante legal de él en la Argentina. “Ya entró la demanda en la Justicia. Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero”, indicó la panelista. “Del departamento en alquiler de Cami se ocupa la mamá de Alexis, por dos años, ella tiene el derecho por ser conviviente. Fueron dos años en Inglaterra, la convivencia”, reparó.

Por otra parte, el miércoles, Ignacio Trimarco, abogado de Mayan, estuvo en Intrusos (América) y habló de la situación de su clienta. “Es una ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas. Lo que tiene que ver esta ley es con la perspectiva de género. Hace más de siete años está instaurada la compensación económica. Esta ley tiene que ver con la protección a la parte más débil de una pareja que no formalizó un casamiento”, dijo y explicó que es en casos de “una convivencia mayor de dos años, pública, notoria y pacífica”, lo que sucedió entre su representada y el futbolista.

Si bien la información se conoció recién ahora, el letrado indicó que “la causa empezó hace ya más de un año y medio” y que Camila nunca quiso que se mediatizara. “Lo que se pide por supuesto es confidencial como toda causa de familia, pero es una compensación económica. Las demandas tienen un monto, pero a ese número lo va a determinar un juez, de acuerdo a las pruebas”, indicó.

Asimismo, dijo que era “falso” que Mac Allister le haya pagado el alquiler por dos años. “Está probado en la causa. Tampoco le dieron ningún auto. Si hablan de un dinero, que no tengo documentado cuanto, en su caso, si se entregó, va a ser descontado de lo que el juez entienda que corresponde”, indicó el representante legal de Mayan. Por último, dijo que “la medicación está cerrada y no hubo un acuerdo”.

LA NACION