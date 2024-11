Camilo y Evaluna se sinceraron respecto al preocupante momento que vivieron antes del nacimiento de Amaranto

El 1 de agosto, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry anunciaron el nacimiento de Amaranto, su segunda hija. La pareja -que ya tenía en casa a Índigo- compartió la primera imagen de la bebé en redes sociales y dio algunos detalles de cómo fue su llegada. Ahora, a tres meses del nacimiento, decidieron revelar en profundidad cómo fue el parto y el cantante se sinceró sobre el momento en el que realmente sintió miedo.

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida”, expresó Evaluna hace tres meses para compartir con sus fanáticos la feliz noticia de la llegada de su hija. Incluso publicó una foto de la familia de cuatro en la cama, entre otras imágenes de lo que aconteció en ese momento.

Asi anunciaron Camilo y Evaluna el nacimiento de Amaranto (Foto: Instagram @evaluna)

Ahora, a través de su canal de YouTube, los cantantes contaron “La historia del parto de Amaranto” con detalles inéditos. Revelaron que Evaluna empezó con contracciones que iban y venían hasta que cinco días después comenzaron de manera definitiva. “Cuando empecé a sospechar que es vez si era en serio, le dije a Camilo que empezáramos a hacer una torta -como hicimos con Indi- para poder cantarle el cumpleaños, el día que nace”, sostuvo la hija de Ricardo Montaner. A partir de eso, Camilo llamó a Dana, su partera, para avisarle.

La exprotagonista de Club 57 aseguró que estuvo tranquila en todo momento. Sin embargo, repentinamente las contracciones fueron cada dos minutos y sentía ganas de pujar. “Ahí me puse un poquito nerviosa”, admitió. Echeverry reconoció que lo rápido que estaba sucediendo todo lo alarmó, porque “los libros decían otra cosa”. Le dijo a su esposa que no empujara y que esperan a la partera.

Evaluna dio a luz en su casa junto a Camilo y su partera (Foto: Captura de YouTube)

“Yo me asusté porque Evaluna me dice ‘tengo muchas ganas de empujar’ y de repente veo dos chorritos de sangre por las piernas de ella y ahí fue que me asusté y tuve que llamar a Dana otra vez”, expresó el intérprete de “Vida de rico”. Cinco minutos después llegó la partera y la cantante empezó a empujar. En el medio también se hizo presente en la casa Marlene Montaner.

Evaluna comentó que sentía que el cuerpo le pedía posicionarse en cuatro patas para dar a luz. “Dana me preguntó ‘¿estás listo para recibir a tu bebé?’, y claro, en eso habíamos quedado hace mil años y yo en ese momento, en el que estaba muerto de susto, se me había olvidado por completo que yo quería recibir a Amaranto”, sostuvo el músico colombiano.

En este contexto, Marlene le preguntó a la partera cuando iba a nacer para llamar a los familiares y ella le respondió que “en cinco minutos”. La flamante abuela salió del baño para a avisarles a todos y a despertar a Índigo, pero, en propias palabras de los padres, fue demasiado tarde. “En menos de un segundo, nació Amaranto”, contó Camilo. “Fue tan rápido que se lo perdió todo el mundo; Índigo que quería estar, mis papás, los papás de Evaluna... toda la familia. Solo lo vivimos Amaranto, Evaluna, Dana, nuestra partera, y yo”, dijo.

Asimismo, el músico contó la historia detrás de una imagen que compartieron en redes sociales tras el nacimiento de la bebé, la de la sábana blanca con dos manos marcadas. “Después de recibir a Amaranto y después la placenta, mis manos estaban llenas de sangre y yo las miraba y no lo podía creer. Buscamos una cubierta de las sábanas para que queden inmortalizadas llenas de sangre de la noche más increíble, escalofriante, mágica, y fantástica de la historia de nuestras vidas”, sostuvo Echeverry y mostró que el retazo de tela terminó enmarcado en un cuadro que colocaron en una de las paredes de su casa.

Tras el nacimiento de Amaranto, Camilo apoyó las manos cubiertas de sangre en una sábana y luego hicieron un cuadro (Foto: Captura de Youtube)

Por último, revelaron que se tomaron una hora para saber el sexo del bebé. “Esperamos a que llegaran todos para poder todos juntos si era niño o niño. Fue muy emocionante”, aseguró Montaner. Tras unos momentos de conexión en familia, descubrieron que Amaranto era “la hermanita de Índigo”.