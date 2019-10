El cineasta se refirió al altercado que protagonizó el actor esta semana Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Después de que el actor y comediante Alfredo Casero protagonizara un intercambio de insultos con el dueño de El Timón, un conocido bodegón de Palermo, el director de cine Juan José Campanella respaldó al cómico y salió a repudiar a quienes lo echaron "por lo que piensa y expresa".

"Repudiables los que echaron a Casero de un bar por lo que piensa y expresa. Otro 'hecho aislado' más", escribió el cineasta en su cuenta de Twitter, y concluyó con una ironía: "No se vayan a creer que forman un patrón de comportamiento".

Ayer, Alfredo Casero vivió un momento violento cuando estaba en el Bar El Timón (Dorego 1699, frente a Canal 9). Luego de pasar un buen rato con su amigo y abogado, el actor pagó su consumición y, cuando se retiraba del lugar tuvo un fuerte cruce de palabras con Jesús, el dueño de la cantina famosa por su comida de bodegón.

"Andá a tocar el bombo a favor de Macri a otra parte", lo increpó el hombre de 80 años. "Me estás amenazando, viejo b... Maleducado. Tengo un millón y medio de seguidores en Twitter y te los voy a traer", respondió Casero.

En ese momento, algunos clientes apoyaron a Casero, que se envalentonó. "Son tus clientes. Parece que no tenés clientes peronistas. Cometés un error. Es una barbaridad. Estamos así por tu generación de m... Tengo 60 años y vos tenes 80, los dos somos viejos. ¿Me amenazás con matarme? Acá está mi abogado", dijo antes de retirarse del lugar, al tiempo que el dueño le gritaba: "Chorro".

"Yo chorro no soy porque te pagué lo que quisiste. Me da pena por el mozo que es buena gente", replicó el cómico, de acuerdo con la reconstrucción del hecho que realizaron en el programa Confrontados de Canal 9, que conduce Rodrigo Lussich y Carla Conte.

Hace tiempo que Casero integra el tridente ofensivo del oficialismo desde el sector de la cultura junto con Campanella y el actor Juan Acosta, mejor conocido por el personaje de 'Naboleti'.

Los tres disputan continuas peleas con personas que no opinan como ellos. Casero, lejos de no confrontar, discute todo. Tanto, que sus hijos le pidieron que cerrara sus redes sociales. No solo para frenar esas peleas sino también por su propia salud.