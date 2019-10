Cande Tinelli: "Dejar de ser 'la hija de' y hacer mi carrera fue todo un laburo"

Crédito: Instagram Candelaria Tinelli

Si bien Cande Tinelli es muy activa en redes sociales, donde muestra muchos aspectos de su vida, no es frecuente que dirija directamente a la prensa.

A principios de este año, en una aparición bastante inusual, Cande estuvo en el programa de Vero Lozano y se refirió a la relación con su familia y a su lucha contra la anorexia.

Ahora, la hija del conductor habló con Diario Show sobre su carrera y se refirió al peso de ser "la hija de" y contó de cuánto trabajó para llegar al lugar en el que está hoy.

"Todavía falta un montón, pero poder salir como soy yo, Candelaria, y dejar de ser la hija de. y hacer mi carrera fue todo un laburo", señaló. "En mi vida cotidiana no me pesa ser su hija, pero para un rubro artístico es más complicado. Igualmente, estoy feliz de poder estar acá. Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hice".

Además, la joven dijo estar muy feliz por su carrera como cantante. "Intento disfrutarlo lo que más puedo", apuntó. "Haciendo canciones, creciendo de a poco, haciendo shows. Disfrutándolo, que me parece que es lo más importante".

Candelaria se refirió a su situación sentimental. "(No tengo) absolutamente nada. Estoy muy bien sola", dijo.

Igual que lo hizo en el programa de Lozano, habló de su vinculo con las redes sociales y los haters, y contó que no tiene Twitter en el teléfono para no "engancharse". "De hecho, leo muy poco de lo que dicen. Por lo general, si me lo dicen es porque me lo manda una amiga o un conocido. Me lo tomo con liviandad", aseguró.

Según contó, esta es una postura nueva que adoptó para evitar que le afecten los trolls: "Acepto que hace unos años cuando arranque con las redes me re enganchaba, era más insegura y chica, me ponía mal. Ahora la verdad que no, estoy segura de lo que estoy haciendo y ojalá todos puedan llegar a eso".

Cande también fue consultada por la dieta vegana que lleva adelante, aunque evitó evangelizar sobre el asunto. "No me quiero poner pesada, porque acá en la Argentina va un vegano y te revolean algo en la cabeza", dijo. "La verdad que no voy desde ese lado. Voy por el de pensar en todos para intentar reducir el consumo de carne que se que es muy difícil en nuestro país porque somos muy consumidores de carne". También, aseguró que se siente "muy feliz" con el veganismo. "Me encantaría poder llevarle eso a la gente y contarle desde mi lugar que se puede, que no es difícil y que hay un montón de opciones".

En el programa Cortá por Lozano, Cande se había extendido sobre sus trastornos alimenticios. "La tuve escondida durante bastante tiempo, hasta que mi familia se enteró", contó sobre la anorexia que padeció durante cuatro años, algo que decidió contar públicamente a finales del 2018. "Sufrí bastante, es una enfermedad que nos toca a un montón de mujeres y hay que enfrentarla, hacerse cargo y tratar de estar bien".