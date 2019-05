La hija de Marcelo Tinelli ya había compartido que sufrió del trastorno alimenticio entre los 15 y los 27 años. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2019 • 11:59

Candelaria Tinelli hizo público hace algunos meses haber sufrido de anorexia entre los 15 y los 27 años.

"Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social.Todo esto y muchas cosas mas, que realmente me arrepiento de que hayan existido", confesó en su momento vía Instagram con la intención de alertar a otras personas.

Como es costumbre entre los famosos, esta vez Cande respondió preguntas de sus seguidores en las stories.

"Leí sobre tu lucha contra las enfermedades y das esperanza", le escribieron. "Estoy para lo que necesiten siempre. Pidan ayuda, hablen, exprésense", respondió Lelé. "Tiene solución y les aseguro que la vida es mucho mejor sin esa enfermedad de mierda", cerró.