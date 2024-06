Cande Vetrano reveló el sexo del bebé que tendrá junto a Andrés Gil

Escuchar

Después de que Ángel de Brito confirmara en LAM (América TV) que Candela Vetrano está cursando su tercer mes de embarazo, la actriz visitó el programa de streaming Rumis (La Casa) y reveló cuál es el sexo del bebé en camino que espera junto a Andrés Gil.

Cande Vetrano mostró por primera vez su pancita de embarazada (Foto: captura Rumis)

Lejos de la pastelería, los globos y bengalas, la ex Casi Ángeles (Telefe) utilizó un método poco convencional para comunicar si el pequeño que viene en camino será varón o nena. El juego consistía en que se siente en una de las dos sillas preparadas en el estudio, que debajo del almohadón tenían un tenedor y una cuchara, respectivamente. El tenedor si es varón, y la cuchara si es una nena.

En ese sentido, Cande eligió una de las dos sin saber lo que se encontraba debajo, y gritó. “¡Ay sí. Es nene!¡Qué loco!”, reaccionó feliz, mientas todos aplaudían de emoción. Minutos más tarde, mostró las ecografías que confirmaron aquella información. Por su parte, Carola Gil, su cuñada y quien también forma parte del ciclo, lanzó: “Voy a tener mi primer sobrino varón”.

Hace unos días, la protagonista de Súpertorpe (Telefe) dialogó con MShow Noticias (Ciudad Magazine) y contó cómo fue el momento en el que se enteró de la feliz noticia. “Fue increíble. Yo confío en el universo y cómo dispone de la información en el momento indicado. Decidí hacer la obra Las cosas maravillosas antes de lo planeado, y resultó que estaba embarazada”, expresó.

Sobre la obra de la que participa en el Multiteatro COMAFI, señaló: “Va a ser la primera vez que voy a actuar embarazada, siento que me abrió un mundo de sentimientos nuevos, en los que ojalá pueda poner a disposición de la obra y va a ser un momento inolvidable (...) Creo que uniendo la obra, y estos dos mundos, estamos en un momento que es necesario conectarse con lo lindo. Estas cosas no creo que tengan que ver con esta noticia, sino con la esperanza de conectar con algo lindo de la vida, algo mágico, y creo que es lo que hace esta obra. Te conecta con cosas que son hermosas y que uno no le da valor porque están todo el tiempo”.

Candela Vetrano confirmó su embarazo junto a Andrés Gil: "Está pasando"

Cuando la conductora Gabriela Sobrado le preguntó si está más sensible desde que está embarazada, Vetrano se sinceró: “Lloro más o menos tres veces por día, por cualquier cosa”.

Por su parte, Andrés Gil estuvo invitado el domingo 2 de junio a Almorzando con Juana (eltrece) y la nieta de Mirtha Legrand le consultó cuál fue su reacción al saber que iba a convertirse en padre por primera vez. “Estamos felices. Lo primero que me pasó fue que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé, desde el momento en que nos enteramos. Es más compleja la situación, ya que se mezcla todo. La felicidad con el medio, la incertidumbre y, desde ese lugar, disfrutándolo”, indicó el actor.

Luego, completó: “Por suerte, estamos en un gran momento los dos y hay que confiar en eso, en que las cosas están sincronizadas para que sucedan de esta manera”.

LA NACION