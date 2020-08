Una complicada gala para Adabel Guerrero: la bailarina se fue al piso durante la devolución de Moria Casán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 15:04

Adabel Guerrero tuvo una gala difícil en el Cantando 2020 . Es que además de recibir una durísima devolución del jurado, la bailarina fue protagonista de un insólito blooper que tuvo muchas repercusiones.

El feedback del jurado, y en particular de Nacha Guevara, fue devastador para Guerrero, que se fue muy molesta con el puntaje que recibió. Acompañada de Leandro Bassano, Adabel llegó al set y, tras saludar a los conductores, Ángel de Brito y a Laurita Fernández, expresó: "Ya no estoy enojada. A partir de que sos madre, nada más te importa. Mi laburo me importa, pero lo negativo que venga de afuera no". Luego, el dúo cantó Será que no me amas, de Luis Miguel.

La difícil gala de Adabel Guerrero Crédito: eltrece

El show de Guevara y Bassano tuvo todos los condimentos: además de cantar, la pareja le puso coreografía a su performance, pero no fue suficiente y la devolución de Moria Casán fue de las más picantes de la noche. "Me pareció fea. No sé qué pasó, Adabel vos estuviste como maestrita", les dijo la jurado. "Chicos, yo admiro el talento de ambos, pero están como demodé. Adabel, a modernizarse un poco".

Fue luego de esas afirmaciones que Guerrero dio un giro en el lugar y, sorprendemente, se fue al piso. El pequeño accidente de la bailarina se tomó con humor, y Moria continuó hablando del show que dio el dúo, que, para ella, fue una "pésima versión" y estuvo mal ejecutada.