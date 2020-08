La cantante fue muy crítica con los participantes del ciclo. Fuente: La Nación

La actriz y cantante Cecilia Milone, fue entrevistada por Fernanda Iglesias en su programa Esto no es Hollywood de AM del Plata.y aprovechó para hacer un análisis sobre el Cantando 2020.

"En el Bailando, la piloteás. Si vos no bailás bien pero tenés cierta gracia, te sabés parar, sos buen mozo, sos atractiva, sos atractivo. En el canto si desafinás es muy difícil de escuchar", definió Milone sobre el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández.

"Lo padezco, me duele. Con el baile te podes entretener con otra cosa, en el canto no y yo lo padezco y no por ser cantante, no porque me pongo en técnica. Me pone nerviosa", confesó la cantante y agregó: "Me estresa escuchar como desafinan".

Hace unas semanas, la pareja de Nito Artaza había comunicado que el artista iba a ser abuelo y de alguna manera, ella también. Además, anticipó que están preparado una obra que van a realizar el próximo verano en Mar del Plata, posiblemente, en un autocine.