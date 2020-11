Cantando 2020: Floppy Tesouro, otra vez se enojó por las devoluciones

Cantando 2020: Floppy Tesouro volvió a enojarse por las devoluciones Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 00:36

Quiso el azar que a Floppy Tesouro le tocara interpretar un tema de Christina Aguilera. Y lejos de amedrentarse, la ex Gran Hermano festejó la oportunidad. "Tuve mucha suerte de elegir ese sobre", indicó en la previa de Cantando 2020, refiriéndose a la modalidad con la que fueron escogidas las canciones que los participantes deben interpretar durante esta ronda.

Tras escucharla cantar "Pero me acuerdo de ti" junto a su compañero, Pablo Turturiello, el primero en dar su devolución fue Flavio Mendoza (5), reemplazante de Nacha Guevara durante esta semana: "Floppy estás hecha un fuego. Bella. ¡Es tan difícil llegar a cantar como estos cantantes! Sé que esta semana no podían hacer una versión propia. Por eso, me jodió al oído. Estuvo raro. No me gustó. Fue muy forzado todo".

"Están muy lindos. Estuvo 'actuadito' y no se sintió la emoción. Hace falta trabajar las tensiones en el cuello de Floppy. Cuando termina las frases, lo hace con la jota. 'Pero me acuerdo de tijiji'". expresó Karina "La Princesita", y, como todas las rondas, Tesouro no estuvo de acuerdo con su devolución. "Yo no hice eso con la jota", se quejó. "No sucedió una vez, sino muchas", cerró la jurado.

"Es un hermoso tema. Lo caminaron bien, pero hubo detalles de afinación que deberían corregir. En el caso de ella, faltó firmeza. A veces están dando vuelta alrededor de la nota... Y Pablito lo hizo bien, pero hubo también unos detalles. Escúchense y van a ver que lo que les digo es así. Hay algún problema en la respiración. Cuando Floppy canta tiene muy tensa la panza y eso la hace desafinar", sumó Oscar Mediavilla (6).

Antes de que su amiga Moria Casán (7) diera su devolución, Tesouro pidió la palabra y criticó, también, las palabras de Mendoza: "Me sorprendió la nota y la devolución de Flavio. Hemos trabajado juntos y sabés que te admiro. Yo hice mi propia versión. No me sentí exigida, como dijiste".

Entonces, sí, la exvedette dio a conocer su puntaje: "No fue la vez que más me gustó. Noté tres imperfecciones que me hicieron un ruido raro. Lo de la panza es porque está desnuda abajo. Eso la condicionó. Me gusta el show que hacen. Como solo fueron tres detalles, les bajo solo tres puntos".

Conforme a los criterios de Más información