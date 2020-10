Cantos y cuentos, magia e inventos, para el fin de semana de los chicos

Mariana Baggio echa a volar canciones en un recital intimista, de casa a casa.

Mariana Baggio, Hugo Midón y Carlos Gianni, Adriana, Koufequin. La música de los chicos entra a sus casas y los acompaña en formatos de lo más diversos. Desde el streaming de un recital en vivo sobre un escenario, pasando por el canto intimista desde la casa de los mismos músicos o una nana africana desde el Colón, hasta el popurrí festivalero de bandas que se suceden en el acceso activo al Zoom y los temas teatrales del musical. Entre tantas propuestas musicales, narraciones de Shumi Gauto y Ana Padovani, pases de magia y taller de inventores

Mariana Baggio Capítulo 3

Hechizos, batatas macabras, chitas veloces, trompos que giran sin parar. Mariana Baggio canta y propone en algunos casos que la letra se haga cuerpo en los chicos que escuchan a través de la pantalla el tercer capítulo de su Show desde la casa de Mariana, en tu casa, convirtiéndose en brujos audaces y felinos de pelo al viento. En dúo con Gabriel Spiller entona algunos temas nunca presentados antes en recitales, incorpora un cuento y adivinanzas y juega un poco con los colores de la imagen, pero siempre en función de la musicalidad de su propuesta.

Hoy a las 19, acceso por Nube Cultural. A partir de $ 300.

Edad recomendada: de 4 a 8 años.

Las narices rojas de Midón, en un abrazo sin fin

Locos ReCuerdos

"En el espejo del alma me estoy mirando, cuando me acuerdo de aquellos locos, locos recuerdos." Son los personajes de narices rojas creados por Hugo Midón y Carlos Gianni, que cantan reviviendo la docena de escenas antológicas de la serie de obras Vivitos y Coleando reunidas en el musical Locos ReCuerdos. La puesta en escena de Lala Mendía, montada en el Teatro Cervantes en 2012 como homenaje a Midón a un año de su muerte, se puede ver ahora por streaming, protagonizada por Osqui Guzmán, Karina K y Omar Calicchio. Piratas que a través de los años siguen presentes, tangueros que cambian de look, princesas que se despiden de los mandatos de Perrault transitan el escenario. Todos ellos, interpretados por los mil payasos que se asoman de su buhardilla para un gran abrazo virtual.

Hoy y mañana por el canal de YouTube Cervantes Online. Acceso libre.

Edad recomendada: de 5 a 10 años.

La música de Don Churi se hace viral, como siglos atrás la del flautista de Hamelín.

El flautista de Chajarí

Don Churí, un gaucho músico, se suma a las redes sociales y se hace viral, cual Hamelin contemporáneo. ¿Será bueno o malo? Shumi Gauto presenta el último de sus Cuentos feroces, con participación de Mica Vázquez, Peto Menahem y Osqui Guzmán. Antes pasaron y siguen estando disponibles cuentos tradicionales revisitados con una mirada de estos tiempos: Ramón Zen, El vestido del Rey Ignacio, Príncipe Arveja, Los tres Chan, Blanquita Nieves, Cenigenia y Caperuzota.

En el canal de YouTube Cuentos Feroces. Acceso libre.

Edad recomendada: de 4 a 7 años.

El trío Pim Pau pone el cuerpo para la música

Festival Todos Ruedan

El trío argentino-brasileño Pim Pau convoca a experimentar con el cuerpo comop instrumento musical. La banda Alamar Canciones, integrada por Dolores Usandivaras, Sofía Canevari y Pablo Fraguela, navega en canciones que viajan de boca en boca y de generación en generación. Sofi Carelli invita a tomar dos vasos para cantar y jugar con los sonidos. Flor Bauzá diseña con los chicos murales y empapelados. Y Paula Martín echa a rodar cuentos entre las canciones. Todos ellos, en el festival virtual que hilvanan Verónica Parodi y Cecilia Maneiro para compartir la belleza del arte.

Hoy a las 18 por Zoom, acceso por Alternativa Teatral. A partir de $ 300.

Edad recomendada: de 4 a 8 años.

Coté canta, sus títeres la acompañan.

Felicitas y Bombón, una historia de amor

Bombón está muy emocionado porque de repente, se ha enamorado y quiere invitarlos a todos para que conozcan a Felicitas, su nueva amiga. Coté canta la historia de los perritos enamorados, así como la de la Foca Anacleta en su bicicleta, el Chancho Cacho, la Gallina Catalina e incluso de Juan el Orangután. La acompañada los títeres que encarnan a sus personajes la banda que compone con Dani Suárez, Germán "Cóndor" Sbarbati y Vale Donati.

Mañana a las 18 por streaming, acceso por Passline. $ 350.

Edad recomendada: de 3 a 7 años.

El ilusionista Fornasari atraviesa las pantallas con su magia interactiva.

Azoombroso

El ilusionista Federico Fornasari saca naipes y varita de su galera para llevar la magia a través de la pantalla hasta la casa del público de todas las edades. El dos veces campeón argentino de ilusionismo propone un show interactivo. Para poder participar con magia de ambos lados enviará el día previo a la función un instructivo por mail a los asistentes. Habrá que tener cuidado que no se escapen los conejos.

Hoy a las 20 por streaming, acceso por Alternativa Teatral. $ 400.

Edad recomendada: a partir de 6 años.

El rap de los dinosaurios es uno de los hits de Koufequin.

Koufequin

Un recital de la banda de rock y pop para chicos Koufequin toca desde el Auditorio de la Usina del Arte, en el marco del ciclo ¡Luz, cámara, música!. Los creadores del tema del célebre Tiburón Kanishka y del Rap de los Dinosaurios invitan a bailar y rockear con canciones nuevas y sus hits clásicos.

Mañana a las 18 por streaming, en la web Vivamos Cultura. Acceso libre.

Edad recomendada: de 4 a 7 años.

Todo elemento de la casa puede convertirse en un personaje o un invento genial.

Zoo en casa

Criaturas imaginarias cobrarán vida para hacer compañía a los chicos en estos tiempos de quedarse en casa. El taller del Proyecto Caravana propone converirsae en inventores y diseñadores de nuevos seres con los elementos que están a mano en la casa de cada uno. Se trata de redescubrir de forma creativa y divertida las formas ocultas en los objetos cotidianos.

Hoy a las 16 por streaming. Acceso por C.C. Konex. A partir de $ 200.

Edad recomendada: a partir de 4 años.

La ilustradora y autora Isol participa con su colega australiano Oliver Jeffers de una entrevista dibujada

Filbita

Ana Padovani narra El Patito Feo sobre las ilustraciones en crochet de Yanina Schenkel, por YouTube. Otro cuento se escucha en Spotify para irse a dormir, en el ciclo #Filbitacuenta. Los personajes literarios surgen del taller de escritura que funciona por Zoom. Oliver Jeffers e Isol se prestan a una entrevista entre universos y personajes dibujados, por YouTube. Adela Basch, Istvansch, Nicolás Schuff, Florencia Gattari y otros autores participan del juego que recorre los diez años del Filbita, también por YouuTube. Todas las actividades, en la jornada de cierre de la feria de literatura infantil paralela al Filba.

Hoy, en diversos horarios, información en www.filba.org.ar. Acceso libre.

Edad recomendada: a partir de 4 años.

Un canto de cuna zulú, desde el Colón

Hush hush, Thula thula

El canto calma a los niños y a las fieras. El canto del pueblo zulú se integra al ciclo Cunas de canto del mundo, dentro del programa Colón para chicos. El ritmo arrullador que cruza el océano tiende un puente entre culturas, que tienen a lo largo y ancho del planeta a la canción de cuna como lenguaje común. El bajo Leonardo Fontana lo entona en el breve video cruzando fronteras, encontrando en la melodía africana ternura para un sueño en paz.

En #Colonparachicos. Acceso libre.

Edad recomendada: 1 a 3 años.

