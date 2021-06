Caramelito Carrizo contó por qué rechazó salir con Diego Maradona: “Me llamó él”

En la emisión del miércoles de Los Mammones (América) estuvo invitada la conductora infantil Cecilia “Caramelito” Carrizo, quien recordó la anécdota de cuando Diego Maradona la invitó salir y ella lo rechazó.

“Yo había ido a un cumpleaños en donde estaba Diego, Claudia [Villafañe] y las nenas [Dalma y Gianinna]. Todos lo amamos siempre al Diego y estar en un cumpleaños con él y bailar, cantar, era lo mejor que te podía pasar. Además de pasarla bien con él, ahí noté lo que era Claudia como mujer en la intimidad”, recordó Caramelito. “Era un cantobar, re íntimo y Claudia tenía cinco remeras limpias y planchadas para que Diego se vaya a cambiar si transpiraba. La familia del Diego fue la familia de todos nosotros”, continuó.

“En esa etapa en donde era una familia hermosa, no me llama el secretario, me llama él. La voz de él en mis oídos no me la voy a olvidar nunca porque yo lo amaba. Y me dice: ‘bueno, venite. Te espero en Sky Ranch’. ¡Noventas, noventas! Y yo le dije que no y él me decía: ‘te espero igual’. Yo le dije: ‘no, terminamos acá'”, aseguró la actriz.

“Yo lo amaba y me parecía que no podíamos hacer eso. Yo lo digo porque en aquel entonces se estaban agarrando a las piñas con Claudia y él había dicho que ella era una ladrona y a mi me hirvió la sangre y dije ‘pará, no es una ladrona’. Eso es lo que a mi me pasó, no soy amiga de ella. igual te digo algo, cuando el Diego se muere, yo estaba en Miami con mi hermano Martín, entendí que yo le había dicho que no porque lo amaba”, concluyó.

