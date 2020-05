Carlos Rottemberg respondió a una carta pública por televisión Crédito: Ignacio Sanchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2020 • 17:34

En una entrevista otorgada al noticiero El diario de C5N, Carlos Rottemberg se refirió a una carta público titulada "La democracia está en peligro" , que cuenta con las firmas de artistas, intelectuales, periodistas y científicos entre los que se encuentran Luis Brandoni, Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, María José Demare, Darío Lopérfido, Marcelo Mazarello, Fanny Maldelbaum, Néstor Sclauzero y Eduardo Antín (Quintín), entre los más conocidos. Dicha carta sostiene que la Argentina vive "una infectadura" y pide copiar los modelos de Brasil y los Estados Unidos para terminar con la cuarentena. "La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado", sostiene la carta, que se hizo viral el viernes.

En dicho programa, donde lo entrevistaban a Rottemberg para contar cómo vive la pandemia su sector y cómo se preparan para regresar, se refirió a la misiva con términos que también se volvieron virales inmediatamente.

"Quiero aprovechar porque hace muy poquitas horas leí bastante perplejo una solicitada o comunicado con 300 firmas, bajo el título de que está en peligro la democracia. Para esa gente que firma estamos viviendo una infectadura. Déjenme decirles que como empresario privado hace 45 años donde me cuidé de no tener ninguna relación económica con ningún gobierno, viniendo de esta gente que muy pulcramente seguro que la única persona a cargo que tiene la mayoría de los firmantes es la persona que les hace la limpieza en la casa. Que me vengan a explicar a mí que tengo 890 sueldos que cumplir y que lo hago con la misma convicción de salir airoso como empresario privado después de una pandemia, para que en el recuerdo de cómo me mantuve sea justamente con la dignidad que un empresario tiene que imponer, la verdad que me indigna un poquito porque siento que me vienen a dictar cátedra ante una cosa totalmente falaz para mi, a mi entender. Y tengo el derecho como ciudadano de decidir que me están faltando el respeto... para ser liviano porque estamos en televisión."

Luego agregó: "Lo que menos me preocupan son los nombres propios. No puede ser que bajo la pátina de intelectuales, de funcionarios o exfuncionarios o personas superadas nos vengan a explicar a los que realmente laburamos en esto y tenemos respeto por nuestras profesiones. Y lo digo siendo empresario... Además acá hay una gran paradoja. Antes de dejar de pagar los sueldos debería desprenderme de un activo. Hay prioridades. El riesgo es la justificación moral del empresario. El empresario goza de muy mala prensa porque hay una amplia mayoría que hizo mal los deberes. A mí me honra ser empresario... En este sentido me siento muy tocado por esto porque aparentemente están defendiendo a los de mi clase. Que no me defiendan porque lo que se está tratando es pegarle con un virus a una cosa más profunda. El pretexto que me digan infectadura... Si estos son intelectuales y científicos a mí ya no me representan. Prefiero ser el tipo que nació en Mataderos y que labura desde hace 45 años, sin que me vengan a explicar la redacción de lo que se firma".

"Es una palabra muy 'prensable' para hacer títulos de periódicos. Haría una comedia si no estuviera en juego justamente la salud de un país, pero además otra cosa... Leamos la solicitada. Hablan directamente del Presidente. Yo voté por Alberto Fernández, pero también voté por Horacio Rodríguez Larreta. Acá los propios les están pegando también a los propios y esto también es importante. Salvo que en la solicitada hablan solamente del Presidente. ¿Por qué no decimos toda la verdad? Que se le está pegando al gobierno de la ciudad, que casualmente en esta contingencia y, sin que esto quiera decir vender ninguna joya de la abuela, están de la mano incluso con un mensaje con respecto a la cuarentena mucho más dramático por parte del gobierno de la ciudad que el gobierno nacional. Y sin embargo leamos bien las líneas y las entrelíneas de la solicitada", concluyó el empresario y productor teatral.

En las redes tanto artistas como intelectuales y sus pares se han hecho eco.

En sus redes, Daniel Grinbank agregó: "Inventan fantasmas como antes de las elecciones: Infectadura. La pandemia trae consecuencias terribles para la economía, la diferencia que la cuarentena salva vidas. Y qué objetivo más importante puede tener una democracia que cuidar la salud de la gente... Las palabras de Carlos Rottemberg se tornan vitales."