Carmen Barbieri reveló qué hizo Ian, el ganador de Los 8 escalones, cuando fue al dentista con ella: “Piel de gallina”

Esta semana, Ian Carbajal fue el gran protagonista de Los 8 escalones de 3 millones (eltrece). Durante sus primeras tres participaciones en el programa, logró acumular $3.700.000 y el lunes regresó para jugar en la final por un auto cero kilómetro. Dicho y hecho, se convirtió en el nuevo propietario del vehículo. Sin embargo, la realidad es que el joven de 24 años no solo sorprendió a todos con su conocimiento, sino que, con su historia de vida, conmovió profundamente a Carmen Barbieri.

Inicialmente, el joven de Monte Grande, que trabaja junto a su familia en la colocación de durlocks, quería usar el dinero para arreglar su dentadura. Sensibilizada con su historia, Barbieri decidió cumplirle su sueño: se lo presentó a su odontólogo y él aceptó ayudarlo. El viernes la conductora recibió a Ian en Mañanísima (eltrece) y reveló qué sucedió cuando lo acompañó a su primera visita al consultorio del dentista.

El lunes Ian ganó un auto cero kilómetro en Los 8 escalones Gentileza Ian Carbajal

“¿Puedo contar una intimidad?”, le preguntó a su invitado. Él la autorizó y acto seguido relató la conversación que tuvo lugar durante la primera visita al odontólogo Hernán Bogo. “Entró al consultorio y estaba yo, porque le prometí que iba a estar con él el primer día. Le dije ‘no tengas miedo, no te va a doler, nada’. Pero ni bien entró, lo miró al doctor, se agarró el pecho -este chico siempre me sorprende - y dijo ‘no es por droga doctor que perdí los dientes’. Me encantó lo que hiciste, perdoname que te diga esto”, expresó Carmen Barbieri.

En este sentido, señaló: “Le voy a decir a la gente, los que consumen saben que cuando consumís cocaína la primera de las cosas que se pierden son los dientes. Él entró y dijo ‘no es por droga, doctor’ y me pusiste la piel de gallina”.

Carmen Barbieri acompañó a Ian a su primera cita con el odontólogo Hernán Bogo Gentileza Ian Carbajal

“Le quería explicar que en mi vida probé un cigarrillo, porque muchos me dicen en las redes, ‘bueno bien, Ian ahora deja las drogas’. Gracias a Dios, ni siquiera un cigarrillo probé en mi vida”, aseguró el joven. En cuanto a la necesidad de hacer esa aclaración en su primera visita al dentista, explicó que tuvo que ver con lo que le dicen en las redes: “De mil mensajes que me envían, en tres o cuatro me están bardeando”.

A partir de esto, la conductora le preguntó por qué se quedó sin algunos de los dientes y Carbajal respondió contundente: “Primero y principal por nunca hacer caso cuando me mandaban a lavármelos”. Su madre, que estaba sentada a unos pocos metros, dio cuenta de que estaba en lo cierto. Asimismo, Ian reveló que a la mañana solía desayunar Coca Cola.

Ian junto a su madre, Evangelina Anderson y Carmen Barbieri Gentileza Ian Carbajal

“¿Pero, por qué perdiste los dientes? ¿Hubo una pelea?”, insistió Carmen. “No fue una pelea, sino que me había salido un sobrediente y en un partido de fútbol me dieron un codazo que me tiró el diente para atrás y me bajó una paleta”, explicó Ian. “Tuve una infección, me dejé estar. No fui al dentista”, admitió. A su vez, reveló que esto sucedió en 2020 y después “fue empeorando”.

Así fue el momento en el que Ian Carbajal ganó el auto cero kilómetro

El lunes 19 de agosto, el joven de Monte Grande volvió a Los 8 escalones de los tres millones para competir por el auto cero kilómetro. Llegó a la final junto a Valeria y tras un empate, definieron por aproximación. Los finalistas tuvieron que responder cuántas medallas ganó el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos.

Valeria respondió que Las Leonas ganaron un total de 11 medallas y, por su parte, Ian indicó que consiguieron 6. Finalmente, Cristina Cosentino, la arquera del seleccionado nacional de hockey femenino, reveló que la respuesta correcta era seis medallas, por lo que Carbajal se consagró como el nuevo dueño del vehículo. Su familia corrió a abrazarlo, Guido Kaczka lo felicitó y Carmen Barbieri lo aplaudió de pie, completamente emocionada.

LA NACION