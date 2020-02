Carolina Aguirre dijo que se retiró del feminismo y que "no lo necesita"

La guionista le respondió a una seguidora que la criticó por su postura y dijo que no necesita ser feminista Crédito: Instagram @aguirrecaro

Después de todo el debate impulsado la semana pasada por Jimena Barón y Carolina Aguirrealrededor del feminismo, la guionista aseguró que se retira del feminismo porque no lo necesita.

Lo hizo hace un día por Instagram en respuesta a una seguidora que le decía que la odiaba por su postura en el conflicto con la actriz y cantante. Aguirre se tomó el trabajo de escribir un largo texto que básicamente se sintetiza en sus primeras frases: "Estoy podrida del feminismo y no pienso hacer más nada. Yo no necesito al feminismo y desde que dije feminismo solo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan. Y yo ya tengo todo."

La guionista parece haber tenido problemas durante los últimos días con quienes también se autoproclaman como feministas, ya que el tema Jimena Barón dividió las aguas tanto dentro del movimiento como entre las celebrities argentinas.

En el texto, publicado a partir de una de las fotos de sus vacaciones en Tailandia, Carolina Aguirre asegura que el feminismo vino a traerle solo dolores de cabeza: "Yo no estoy precarizada y tengo el trabajo de mis sueños. Yo gano como un hombre. Yo no necesito al feminismo. Si quiero me pago un aborto. El feminismo solo me hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía. Lo hice por las que no tenían los mismos privilegios que yo".

Para dejar claro que se trata de un conflicto con otras, el comentario de Aguirre agregó que " está lleno de víboras y velettas y de panqueques que dicen un día una cosa y luego otra y que quieren sacar tajada del feminismo para ellas. Y yo no lo necesito".

Ofendida porque pareciera que alguien la acusó de mala feminista, la guionista terminó su descargo diciendo de forma irónica "que las buenas feministas hagan el trabajo que tan bien saben ellas". En su biografía de Instagram, ahora dice: "Feminista retirada, ni se gasten".