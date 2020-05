Los panelistas discutieron por los reclamos contra las medidas del Gobierno. Fuente: América TV

El sábado pasado, el presidente Alberto Fernández anunció una nueva prorroga del aislamiento social obligatorio, y esto provocó que en el día de ayer se llevaran a cabo algunas manifestaciones en contra de la cuarentena que ahora se extiende hasta el 7 de junio inclusive. En el marco de esta discusión dentro del programa Intratables, se generó un cruce entre Paulo Vilouta , Diego Brancatelli y Carolina Losada por la actitud de ciertos vecinos de Tigre que salieron a reclamar en sus autos.

"Yo estoy realmente harto y saturado discutiendo hoy de la Plaza de Mayo y los señores de Tigre tocando la cornetita a ver si podemos caminar en el barrio cerrado", comenzó diciendo Vilouta. "No alivianes así, tengamos una discusión en serio. Yo soy vecina de Tigre", interrumpió Losada. Sin perder tiempo Brancatelli ironizó: "Paulo, no seas irrespetuoso es para jugar al golf".

"¿Podemos descontaminarnos del virus de la grieta y razonar? Porque a mí no me gusta que tengan que cerrar un barrio de emergencia pero, ¿hay otra posibilidad para no contagiar? No. Entonces me importa un carajo si gobierna Larreta o si gobierna Berni", continuó afirmando Vilouta. "Pero si Larreta cierra la 31, lo demuelen políticamente", agregó Fabián Doman, conductor del programa.

"A mí me molesta que hablen de forma tan livianita de cosas que no tienen idea. Si querés bajar la conversación a que tienen una 4x4, bajala a eso. La verdad es que los vecinos de Tigre salieron a manifestarse porque quieren trabajar. ¡Vos porque trabajás los siete días de la semana, Paulo!", explicó Losada respondiendo a los gestos incrédulos de su compañero. Y agregó: "Es muy cómodo decirlo desde tu lugar que salís todos los días de tu casa y además tenés como cinco trabajos. Yo no digo 'todo el mundo guárdese menos yo'", concluyó.

"Yo no digo eso, digo que hay prioridades. Entonces no me digas 'el que sale en la 4x4 a tocar la cornetita'. Ubíquense", continuó Vilouta y afirmó que lo que le molesta era aquella gente que se quejaba en la marcha de la falta de libertad. "¿Cuál es la falta de libertad hoy si vivimos en un proceso democrático", se cuestionó. "Existe una Constitución Nacional. Me están quitando el derecho a la libre circulación", respondió Carolina. "Porque hay una pandemia, no porque querés ir a festejar un cumpleaños o un casamiento como esta manga de p...", concluyó Vilouta.

Más tarde el cruce se dio con Débora Plager que afirmó que "un país no puede tener la justicia en cuarentena por 70 días porque eso afecta el estado de derecho". A lo que Paulo respondió: "Yo no vi a ninguno de esos aplaudiendo por la vuelta de jueces. El testimonio es otro, 'se va a acabar la dictadura de no sé qué cosa'. ¿De cuál dictadura hablan?", cuestionó.