"Carrillo era homofóbico y pronazi": Fabián Doman sobre el posible nuevo billete

El periodista Fabián Doman y la locutora Cecilia Bazán tuvieron un picante y polémico cruce verbal por estar en las antípodas en sus posiciones sobre el médico Ramón Carrillo , quien podría ser la cara visible en la emisión del nuevo billete de $5000.

"Carrillo era homofóbico" , empezó Doman en el programa Doman 910 que se emite por Radio La Red. En ese momento, Bazán lo intentó frenar y le dijo: "No era homofóbico. En 1945 la sociedad era así lamentablemente, uno tiene que contextualizar". Doman, lejos de intentar ponerle paños fríos a la polémica, continúo: "No digamos cualquier cosa, no tengo tiempo de discutir historia. Todo el mundo era homofóbico".

"¿La pelea contra la homofobia no tiene sentido entonces?" , preguntó Bazán. Doman siguió: "Me estás faltando el respeto periodísticamente y profesionalmente. ¿Yo estoy inventando una historia de Ramón Carrillo?". Bazán levantó la voz, le apuntó y volvió a preguntar: "¿Explicame dónde está que era nazi?".

El conductor respondió: "En cualquier página. Poné ´Carrillo homofobico en Google´. Por lo menos tenés 1500 entradas. Yo le estoy mintiendo al público, ¿Cecilia?", la acusó Doman. Bazan siguió: "Yo te pregunto a vos. ¿Dónde lo busco?".

"Hay que leer, Cecilia. Que vos no hayas escuchado, no quiere decir que no sea verdad. No defendamos todo por defender. No hay que ir corriendo a bancar al gobierno por todo lo que hace. Carrillo era homofóbico y era pronazi . Y me hago cargo . Lo dice cualquier historiador argentino de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Tratemos de ser un poco más serios justamente cuando hablamos de historia", señaló Doman.

Bazán se justificó: "Hay muchas verdades dando vueltas...". En ese momento, Doman intentó defenderse y agarrarse del comunicado que envió el Centro Wiesenthal (institución dedicada a documentar las víctimas del holocausto) donde repudia la imagen de Carrillo. "Si te parece que el Centro Wiesenthal no sirve, andá y llamalos. Sigo con los títulos del día", cerró el conductor y siguió con el programa.