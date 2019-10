Alfredo Casero en Terapia de Noticias 03:12

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2019 • 23:08

Alfredo Casero estuvo en la mesa de Terapia de Noticias, a pocas horas de las elecciones generales, para debatir y reflexionar lo posible dentro de los límites de la veda electoral. "Una de las cosas que me mueve, lamentablemente, es el dolor profundo por sentir que me tomaron por estúpido, por sentir que tengo que aceptar delincuentes", dijo Casero en el programa de Diego Sehinkman.

"El dictador no es el que mata al que mata, tiene una cadena que hace que otro mate en su nombre", dijo, metafórico, Casero. Y continuó sobre lo que lo mueve: "Yo los únicos ideales que conozco son los que me enseñaron en el colegio: la patria, mi lugar... yo amo a este país, si no me hubiera ido hace un montón de tiempo".

Alfredo Casero, en LN+ 03:57

Video

Ante la pregunta de si tiene miedo, Casero contestó: "No tengo miedo, tengo ansias de pelear por lo que creo que es justo para todos, y para restablecer, conservar y mejorar lo que nos costó tanto, que es la libertad y la democracia", dijo. Y concluyó con que no va a dejar que sea fácil sacar esos derechos porque "esta es la Argentina".

También dijo que "todo lo que se ve en la política hoy" es viejo. "Todo esto que se ve es viejo, el problema es que no tenemos un contralor, alguien que diga que esto no se hace", dijo, y ejemplificó: "Porque la misma ONU pone a Maduro a hablar de derechos humanos".

Alfredo Casero, en LN+ 01:32

Video