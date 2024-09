Catherine Fulop reflexionó sobre la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de Oriana y fue tajante

Escuchar

Sin duda alguna, el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue uno de los eventos más importantes del año. Tras más de cinco años de relación, la pareja dio el “sí, quiero” el 20 de julio en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, ante 300 personas. Si bien pasaron dos meses desde el gran día, lo cierto es que la boda aún da que hablar, particularmente por un conflicto familiar del lado de la novia.

Días antes del casamiento se puso en duda la presencia de Gabriela Sabatini entre los invitados. Finalmente, y tras varios rumores, especulaciones y presuntas disputas familiares, la extenista no asistió a la boda de su sobrina mayor, con quien supo tener una muy buena relación. Ahora, a dos meses del evento, Catherine Fulop reflexionó respecto a este tema y dejó en evidencia sus sentimientos.

La influencer y el futbolista se casaron el 20 de julio en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz (Foto: Instagram @paulodybala)

En una reciente entrevista con Intrusos (América), Cathy Fulop aseguró que el casamiento de su hija “fue muy impresionante”. En ese sentido, precisó: “La ceremonia fue súper emotiva. Ova no podía creer que iba a entregar a su niña. Igual creo que estaba muy feliz porque lo conoce a Paulo y tienen una muy linda relación”.

Ante esto, el cronista le preguntó por la ausencia de Gabriela Sabatini en el evento, a lo que la actriz sostuvo con firmeza: “Yo lo único que te voy a decir es que no voy a hablar de ella, sobre todo por respeto a mi esposo que merece todo el cuidado y todo el respeto con respecto a este tema. Porque el más doliente acá es él, porque todos los demás casi que somos de palo”.

El comunicador entonces le mencionó que se rumoreó sobre una mala relación entre ella y su cuñada, a lo que Fulop dijo que prefería no hacer comentarios al respecto: “No tengo nada para decir, la verdad”.

Osvaldo Sabatini, Oriana, Paulo Dybala y Catherine Fulop en el casamiento (Foto: Instagram @fulopcatherine)

Si bien no respondió a la pregunta de cómo se tomó Oriana la ausencia de su tía, respondió sin vueltas: “Yo lo que sí se es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie, ¿entiendes? Estuvimos todos lo que la amamos y queremos que ella sea feliz y le deseamos lo mejor. Entonces eso es lo único que a mí me importa. Es verdad, y la vida es así, y a veces uno la tiene que aceptar”.

“¿Tienen comunicación Gabriela y Oriana?”, quiso saber el periodista. “Yo no me meto en esas relaciones de nadie, de la familia, la verdad que prefiero, por respeto, sobre todo a mi marido que lo amo, que merece el mayor respeto y que lamento mucho todo lo que a él le está pasando”, sentenció Fulop.

Durante los últimos meses se barajaron varias hipótesis respecto a la ausencia de la extenista en el casamiento de su sobrina y el campeón del mundo. Hace un par de semanas, Ángel de Brito reveló que Gabriela Sabatini “nunca fue formalmente invitada” a la boda. “El único comentario que recibió fue de Claudia Villafañe (la wedding planner) que le dejó un mensaje y le dijo ‘es en tal fecha’, avisándole que se casaba, pero nunca le llegó la tarjetita formalmente”, sostuvo el conductor.

Gabriela Sabatini no fue al casamiento de su sobrina y el campeón del mundo (Foto: Instagram @sabatinigaby)

“Ese es el verdadero motivo por el que Gaby Sabatini no vino al casamiento”, indicó e Brito y comentó que la exdeportista habría dicho: “Si no me llama un familiar para venir, para un momento tan importante, ¿cómo voy a hacer el viaje y a caer ahí?”. A su vez, también dejó en claro que ni Oriana ni Catherine ni Osvaldo se comunicaron con ella.

