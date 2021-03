Cecilia Milone y Nito Artaza: “Nunca nos vamos a dormir enojados”

Su historia de amor es digna de llevarse a la pantalla. Tras varias idas y vueltas y un largo impasse que los mantuvo alejados durante años, Cecilia Milone y Nito Artaza se volvieron a reencontrar y, desde entonces, son inseparables tanto arriba como abajo del escenario. Este mediodía, la cantante y el capocómico pasaron por el piso de Es por ahí y, además de charlar sobre sus próximos proyectos laborales, revelaron detalles de su intimidad: “Nunca nos vamos a dormir enojados”, confesaron.

Mientras Milone aseguraba que estaba escribiendo su historia de amor junto al humorista, los conductores del ciclo de América aprovecharon para proponerles un juego: “¿a quién elegirían para hacer de cada uno de ustedes en una serie de Netflix?”, preguntó Soledad Fandiño haciéndose la productora del proyecto en cuestión.

Mientras que Artaza eligió a Pablo Rago, Milone optó por Agustina Cherri para que “sea de la misma estatura” que su esposo. En cuanto a cuál sería la primera escena que abriría la primera temporada, la pareja se puso de acuerdo enseguida en la elección. “Sería el momento en que la vi a los ojos en el teatro, me impactó mucho”, expresó Artaza que en ese entonces compartía escenario con Moria Casán.

Enseguida, Milone tomó la palabra y contó con lujo de detalles cómo fue ese primer encuentro. “Mi mamá escuchaba mucha radio y me hablaba de un cómico -que era él. Cuando lo veo en el teatro entiendo que tenía razón. Él se lucía mucho, hacía de todo. Después de saludar a Moria, lo fui a saludar muy entusiasmada y él dice que le coqueteé”, recordó, entre risas.

Tras dejar a la vista el motivo por el cual Casán es la madrina de esta relación, el humorista siguió firme en su postura de quién tomó la iniciativa. “Yo creo que me coqueteó o me lo imaginé”, señaló con tono gracioso y enseguida advirtió qué momento de su historia no podría quedar afuera de la serie. “El casamiento en Bella Vista, Corrientes. Fue hermoso, inolvidable”, rememoró quien es oriundo de esa provincia.

Cecilia y Nito formalizaron su unión Prensa Alejandro Veroutis

“Una noche antes armamos la vigilia. Fue con ropa cómoda, todo muy tranqui. Y al otro día hicimos la ceremonia. A la tarde por civil y después fuimos caminando a la iglesia. A la noche fue el brindis”, agregó la actriz sobre uno de los momentos más importantes de su vida.

Antes de despedirse, Guillermo Andino hizo alusión a una confesión que el político hizo en plena pandemia. “¿Es verdad que ni una noche se van a dormir enojados?”, preguntó un tanto incrédulo. Tras su confirmación, Milone explicó los motivos: “Lo propuse un poco yo porque de chica padecía mucho las discusiones de mis padres y la verdad que es feo dormirse con esa angustia. No somos belicosos, podemos discutir, pero no nos matamos por ver quién tiene razón”.

