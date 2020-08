La panelista aseguró que ella no es oficialista. Fuente: Instagram Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 10:19

Luego del escándalo protagonizado por Esteban Bullrich durante una sesión virtual en la cual utilizó un fondo de Zoom con su propia imagen, en Intratables, Ceferino Reato realizó un chiste apuntando a sus compañeros Diego Brancatelli y Ernestina Pais, que no cayó del todo bien.

"¿Te puedo hacer una sugerencia?", le consultó Reato a Fabián Doman. "Por ahí podemos poner a Ernestina y a Diego congelados, si siempre dicen lo mismo. Ponemos un lorito que diga que es el mejor Gobierno del mundo", continuó. "Perdón, ¿puedo con todo el amor del mundo contestarle a Cefe? Jamás dije que era el mejor Gobierno del mundo", se defendió Ernestina.

"No, con amor no", le respondió Reato. "Si, con amor y compañerismo. Que es lo que tal vez vos no conocés", le retrucó Pais. "Bueno, no lo hagamos personal", se metió Doman. "Esto es una locura", continuó Ernestina. "Esto es como el colegio. A nosotros nos pueden decir lo que quieran pero cuando nosotros decimos algo la culpa es nuestra", comentó Brancatelli.

"Cefe, ¿en qué momento escuchaste que yo dije que este es el mejor Gobierno del mundo? Si lo vas a aseverar, que tengas algo", lo cuestionó la empresaria gastronómica. "Siempre, todas las noches lo decís. Nunca los criticás, entonces sos oficialista", le respondió Ceferino. "No, ni loca. Estás equivocadlísimo", continuó Pais. Y agregó: "Yo podría decir de vos un montón de cosas que no te gustarían escuchar y elijo no hacerlo". "Decí las que quieras, esto es libre", le contestó Reato. "Yo prefiero no hacerlo", concluyó Pais quien ya tuvo un cruce con el periodista que la acusó de no haber estudiado.