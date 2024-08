Chris Hemsworth se puso a prueba y tocó la batería en un concierto de Ed Sheeran

Escuchar

Chris Hemsworth, el carismático actor que alcanzó la fama mundial tras interpretar al poderoso Thor en las películas de Marvel, sorprendió al mostrar un talento poco conocido.

Durante uno de los conciertos de Ed Sheeran en su gira europea, el australiano se unió al escenario del cantante británico y tocó la batería ante miles de personas.

Una colaboración inesperada

El concierto, que tuvo lugar en Bucarest, Rumania, contó con la presencia de más de 70,000 espectadores. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Chris Hemsworth se convirtiera en el invitado sorpresa de la noche.

Este momento único fue compartido en redes sociales por Sheeran, quien publicó un breve video en el que se puede ver a ambos artistas minutos antes de realizar esa inesperada colaboración. En el clip, el actor parece relajado, pero emocionado, mientras se prepara para su actuación. Una vez en el escenario, el británico lo presentó al público y reveló que Hemsworth había estado tocando con la banda durante toda la noche sin que nadie lo supiera.

Chris Hemsworth puso a prueba sus límites y se subió al escenario junto a Ed Sheeran Captura de pantalla Instagram @teddysphotos

La canción elegida para la colaboración fue el famoso éxito de Ed Sheeran “Thinking Out Loud”. Mientras el cantante tocaba su guitarra acústica, el actor mantenía el ritmo en la batería. Al terminar la canción, ambos recibieron una ovación por parte de los asistentes, sorprendidos por la inesperada aparición de quien supo ponerse en la piel de Thor.

Después del concierto, en un momento capturado en el video, Sheeran elogió a Hemsworth por su habilidad con la batería y le entregó un trofeo, que tenía forma de una mano sosteniendo dos palillos de batería. “Este presente es entregado a Chris Hemsworth por tocar la batería excelente”, se lee en el galardón.

El video de ambos en el escenario se viralizó rápidamente y generó una avalancha de comentarios por parte de los fanáticos de ambos artistas. “Imagina que estás en un concierto de Ed Sheeran pasando el mejor momento de tu vida y luego descubres que Thor ha estado tocando la batería todo el tiempo”, comentó un usuario en Instagram. Otro fan expresó: “¿Hay algo que Chris Hemsworth no pueda hacer? ¡Este hombre es increíble!”.

La serie documental de Chris Hemsworth

La actuación del australiano en el concierto no fue solo una aventura espontánea, sino que formó parte de la grabación de la segunda temporada de su documental Limitless with Chris Hemsworth. Esta serie documental, producida por National Geographic y disponible en Disney Plus, explora los desafíos físicos y mentales que el actor enfrenta para mejorar su salud y bienestar a lo largo de su vida.

En la primera temporada, Hemsworth descubrió que tiene una predisposición genética a desarrollar Alzheimer, lo que lo ha llevado a buscar formas de vivir una vida más saludable y prolongada. En cada episodio, el actor se somete a pruebas y desafíos extremos diseñados para optimizar su rendimiento físico y mental. La segunda temporada, que se espera que se estrene en 2025, promete continuar explorando estos temas, con nuevos retos que lo llevarán a sus límites.

La nueva temporada de la serie de Chris Hemsworth estrenará en el 2025 Kristina Bumphrey/PictureGroup for National Geographic - Foto Facebook Chris Hemsworth

La colaboración con Sheeran no solo fue una sorpresa para los fanáticos, sino que también será una parte clave del documental, dado que busca demostrar que enfocarse en aprender a tocar un instrumento puede tener beneficios para la salud cognitiva. El episodio mostrará el proceso de Hemsworth mientras se prepara para tocar la batería en el escenario.

