Christian Martin apuntó contra el cuarteto y un reconocido relator cordobés lo cruzó

Un relator cordobés le respondió a Christian Martin, luego de que el periodista de despachara con duras palabras contra el cuarteto en un stream que compartió con el influencer Momo.

Desde hace algunos meses, el corresponsal consiguió mucha notoriedad y popularidad. Después de haberse vuelto muy reconocido en el comienzo de la pandemia por su cobertura del coronavirus, en el último tiempo apuntó también hacia un perfil enfocado en el entretenimiento.

Gracias a sus intervenciones espontáneas estando molesto por quienes lo interrumpían en sus informes, comenzó a ser festejado por muchos usuarios y a partir de allí empezó a stremear. Justamente en eso se encontraba junto a Momo, una figura muy reconocida en el rubro, cuando lanzó una polémica frase.

El comentario de Christian Martin que generó polémica

Ambos se encontraban hablando de géneros musicales, cuando Martin afirmó que detestaba la cumbia. Apenas terminó de decir esa frase, comenzó a sonar de fondo 8.40, el clásico tema de Rodrigo Bueno. Al escucharlo, Momo empezó a mover su mano haciendo el gesto de bailar cuarteto. Allí, el periodista dijo la frase que generó revuelo: “Esto es despreciable. Esto es caca”.

Como era de esperarse, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas y generaron la respuesta de un símbolo de Córdoba. Quien recogió el guante fue ni más ni menos que Carlos “Bocha” Houriet, que a través de su cuenta de Twitter le respondió al periodista y dejó claro su pensamiento.

La respuesta de Houriet a Christian Martin Captura

“Sr. Martin, la música nunca es ‘caca’, la música es música y existe la libertad de elegir y disfrutar. Lo correcto sería decir ‘a mí no me gusta esa música’. Con todo respeto, su trabajo no me gusta y elijo otros periodistas, pero su trabajo no es ‘caca’, le mando un abrazo”, escribió el relator.

Al igual que la frase que comenzó el tema, la respuesta también generó mucha repercusión. El tuit superó los 3500 likes, acumuló casi 400 retuits y consiguió más de 150 respuestas de otros usuarios, algunos apoyando al relator y otros poniéndose del lado de Martin.

“Sos un señor, Bocha. Y a Christian Martin se lo comió el personaje”, “Totalmente de acuerdo, puede no gustarte algo pero descalificar no está bien, con decir que no gusta es suficiente”, “Él no es nadie representativo en la música, es un periodista. Basta de quejarse e indignarse por cualquier cosa, la opinión de alguien es solo eso una opinión” y “Te olvidaste decir que también existe la libertad de expresión y es solo una opinión”, fueron algunos de los muchos comentarios que se observaron.