Cicatrizantes televisivos: series que te hacen bien

Los protagonistas de la serie canadiense When Calls The Heart

En este nuevo episodio de la segunda temporada de A pedido del público , Dolores Graña y Natalia Trzenko buscan las series que pueden funcionar como un bálsamo en un mal momento de tu vida, que te reconectan con valores que te cuesta sostener, que te emocionan, te entretienen y sentís que te hacen bien: When Calls The Heart, Anne with an E, Younger, Plan Corazón, La Casa de las Flores, Bonusfamiljen, Jane The Virgin y más .

