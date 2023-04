4 películas dramáticas para disfrutar este fin de semana

escuchar

Historias que invitan a reflexionar, que transportan a otra época, que ayudan a hacer catarsis, que sacan alguna risa en medio de la situación más compleja… así son los dramas, y por eso nos gustan tanto. A continuación, cinco elegidos de este género para disfrutar en este fin de semana largo.

Una argentina: Asfixiados

Un matrimonio de 20 años se embarca en un velero para recuperar su matrimonio. ¿Qué puede salir mal?

Actúan: Julieta Díaz y Leonardo Sbaraglia

Con una dupla actoral de lujo, Asfixiados muestra la desconexión y crisis de un matrimonio de veinte años. Los protagonistas solo viven para sus exitosas carreras y han perdido intimidad en su pareja, pero quieren encontrar una solución para recuperar aquella pasión que solían tener. En esa búsqueda, emprenden unas vacaciones románticas en un velero de lujo junto al mejor amigo de él y su novia. Esa joven pareja y la tormenta que más tarde los sorprende en medio del mar serán clave en el proceso de reencontrarse… o no. Este drama con toques de comedia esboza muchos interrogantes acerca del desencuentro amoroso, la falta de comunicación, los secretos ocultos, la rutina y las comparaciones, entre otras problemáticas de la vida en pareja con la que muchos podrán sentirse identificados.

Una nominada al Oscar: La ballena

Brendan Fraser despliega una actuación tan impresionante en "La ballena" que le valió el Oscar.

Actúan: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau

La ballena es la película que no solo trajo de regreso a la pantalla grande al reconocido actor Brendan Fraser, sino que también le dio su primer Oscar como Mejor Actor. Además, se llevó el Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado. Y es que en ella, Fraser interpreta a un profesor de inglés (Charlie) que padece de obesidad mórbida y solo da clases de forma online con la cámara apagada, para que nadie lo vea. Charlie casi no tiene contacto con el mundo exterior, salvo por las visitas de una amiga que también es su enfermera, de un joven misionero de la Iglesia New Life que trata de convertirlo a su fe, y de su hija adolescente y su ex esposa. En medio del abandono, la soledad y la autodestrucción, este personaje intentará corregir algunos errores del pasado, sobre todo en la relación con su hija.

Una sobre una historia real: El falsificador

Un héroe anónimo en la Segunda Guerra Mundial encarna el movilizante relato que cuenta "El falsificador".

Actúan: Louis Hofmann, Jonathan Berlin, Luna Wedler

Basada en un hecho real, El falsificador relata la historia de un joven judío, Cioma Schönhaus, que en plena Segunda Guerra Mundial emplea una identidad falsa para no ser capturado por el régimen nazi. En esa búsqueda por la supervivencia descubre que tiene la capacidad para falsificar pasaportes y documentos, y así ayudar a muchas otras personas a que encuentren un refugio seguro. Pero su talento lo expondrá cada vez a más peligros, hasta que no quedarán escondites ni siquiera para él. El clima de la película logra transmitir el miedo latente y constante en la sociedad alemana de aquella época; al tiempo que rinde homenaje a los héroes anónimos que no dudaron en arriesgarse para salvar a otros.

Una precuela: El hijo

Hugh Jackman interpreta a un padre que debe aprender a acompañar la depresión de su hijo adolescente.

Actúan: Hugh Jackman y Anthony Hopkins

Si de problemas familiares se trata, El hijo los tiene todos. El autor y director de la reconocida película El padre llevó al cine nuevamente una de sus obras teatrales. En ella, Hugh Jackman interpreta a Peter, un hombre que sobrevivió a un doloroso divorcio y redescubrió la felicidad familiar con su nueva pareja y su primer bebé juntos. El dichoso momento se ve interrumpido por la visita de su ex esposa, que está desesperada por los comportamientos del hijo adolescente de ambos, que sufre depresión. Para intentar comprender a su hijo y recomponer su vínculo como padre, Peter lo lleva a vivir con él; pero tal vez no sea la decisión más acertada. Además, la película cuenta con el bonus de la participación de Anthony Hopkins, que regresa con el mismo personaje de El padre.

Beneficios:

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos los beneficios, vigencias y promociones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION