Beatles ‘64: el documental producido por Martin Scorsese que muestra la llegada a los EE.UU. de una banda que ya entró en la eternidad

Beatles ‘64 (Estados Unidos/2024). Dirección: David Tedeschi. Producción: Martin Scorsese. Duración: 108 minutos. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: excelente.

El 22 de noviembre de 1963, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy sacudía a los Estados Unidos. Un par de meses después, los Beatles llegaban a ese país por primera vez con la curiosidad lógica que les despertaba encontrarse mano a mano con una tradición musical que era clave para ellos y el objetivo claro de hacer pie en un mercado no siempre receptivo para los artistas ingleses. Los esperaban en el aeropuerto JFK de Nueva York (rebautizado así un mes después de la muerte del presidente demócrata) cerca de 3000 fans. La British Invasion estaba en marcha.

El dato del magnicidio es relevante: es el propio Paul McCartney el que explica en Beatles ‘64, el magnífico documental que Disney+ estrena en la Argentina el viernes 29 de noviembre, que los Estados Unidos precisaban “algo positivo y alentador” para aliviar al menos un poco el gran duelo nacional. “Necesitaban algo como los Beatles, que les levantara el ánimo y les dijera ‘la vida sigue’”, remarca Paul en esta película producida por Martin Scorsese, que confirma que el limón beatle todavía se puede seguir exprimiendo. Cuando creíamos que ya habíamos visto todo, nos vuelven a sorprender con su gracia, su carisma y su talento. Está claro que los Beatles son un patrimonio de valor incalculable en la historia cultural contemporánea, y este documental llega para reafirmarlo.

El material de archivo de Beatles ‘64 registra la visita de McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr a Nueva York para debutar en el popular programa televisivo The Ed Sullivan Show (la primera aparición fue el 9 de febrero de 1964 y la audiencia alcanzó los 73 millones de personas ), su viaje a Washington DC para ofrecer un concierto en el Washington Coliseum y la última escala en Miami Beach, programada para un segundo encuentro con Sullivan. Antes de ir a Miami (donde se cruzaron con Muhammad Ali, un encuentro del que lamentablemente no hay rastros en el documental), dieron un show en el Carnegie Hall neoyorquino.

Quienes siguieron a los Beatles en casi todo ese periplo fueron los hermanos David y Albert Maysles, también autores del documental televisivo What’s Happening! The Beatles in the USA (1964) y de Gimme Shelter, otro gran documental centrado en la problemática gira norteamericana de los Stones en 1969 que concluyó con el desastre de Altamont.

Labor de restauración

Beatles ‘64, cuya dirección recayó en David Tedeschi, editor de George Harrison: Living in the Material World (2011), gran trabajo de Scorsese estrenado por HBO, recupera 17 minutos descartados en What’s Happening!…, un proyecto para el cual se filmaron un total de 11 horas en 16 mm, y los mejora visualmente gracias a una labor de restauración hecha en los WingNut Studios de Peter Jackson, otro famoso beatlemaníaco, director de The Beatles: Get Back (2021), que también se puede ver en Disney+.

Pero no es solo la calidad de la imagen lo que atrapa de las escenas que filmaron los Maysles. También resalta su capacidad para captar la realidad oculta detrás de la fachada mitológica: el sentido del humor y el temperamento empático de esos Beatles iniciales son ya muy conocidos, pero sus fans, retratadas siempre como el epítome de la histeria, son entrevistadas con respeto y sus testimonios son muy reveladores: eran conscientes de estar viviendo algo único y lo celebraban a lo grande. ¿Por qué no?

Los Beatles durante su presentación en el show televisivo de Ed Sullivan Bettmann - Bettmann

El impacto que produjeron esos cuatro jovencitos de Liverpool en los Estados Unidos queda muy bien sintetizado en una amorosa secuencia en la que los Mayles se introducen en la intimidad de una familia latina, los González: basta con ver el rostro de una adolescente anonadada siguiendo sin pestañear la presentación del grupo en el show de Ed Sullivan para tener un idea cabal de ese shock.

La película también cuenta con declaraciones de un abanico muy heterogéneo de personalidades: el cineasta David Lynch, el escritor Joe Queenan, Jamie Bernstein (hija del gran compositor Leonard Bernstein), Ronnie Spector (voz principal de las Ronettes), Smokey Robinson… Y no son para nada relleno, sino un buen ejemplo de concisión. Smokey Robinson, por caso, valora la emocionalidad sin filtros de las fans de los Beatles como una referencia indiscutible a la hora de analizar el fenómeno cultural de la música pop.

Influencia decisiva para los Beatles, Robinson también asegura que los Fab Four fueron los primeros músicos blancos a los que escuchó reconocer explícitamente la importancia de la música negra. Es una opinión autorizada: líder de The Miracles, Smokey es una figura fundamental de la historia del soul y el R&B y fue vicepresidente de la compañía discográfica Motown entre 1965 y 1990.

La banda durante su encuentro con el boxeador Cassius Clay, en Miami AP

Otro hallazgo es el clip de la psicóloga feminista Betty Friedan, argumentando en la televisión norteamericana por qué los Beatles encarnaron una nueva visión de la masculinidad que explica y justifica la pasión colectiva que despertaron, además de allanar el camino para el desembarco de la androginia del glam rock británico en los Estados Unidos. La selección de testimonios es tan criteriosa que abre la puerta a nuevos enfoques de un fenómeno mil veces abordado.

Beatles ‘64 también incluye entrevistas de los años 70 (John Lennon en The Tomorrow Show, el célebre programa de Tom Snyder en la NBC, por ejemplo) y comentarios de Paul y Ringo en la actualidad relacionados con todo lo que produjeron en los Estados Unidos, un país al que llevaron una dosis importante de vitalidad y diversión en un momento de gran depresión nacional.

Brillo y claridad

Vibraciones muy palpables en esa algarabía desatada en la audiencia, provocada por la actitud y el look renovador de los Beatles, sí, pero también por su música, que aquí se escucha muchísimo mejor por el notable trabajo de remasterización de Giles Martin (quién mejor para esa tarea que el hijo de George Martin, factor decisivo en el sonido beatle), que además aportar brillo y claridad logró morigerar el griterío habitual en las presentaciones en vivo de la banda.

El furor de los fans durante el paso de la banda británica por Nueva York JACK MANNING - NYTNS

Por lo demás, al margen de la música extraordinaria que crearon y las grandes aptitudes que siempre tuvieron como comediantes (una rasgo de la clase trabajadora de Liverpool de la que provenían, sostiene Harrison en la película), Beatles ‘64 también redescubre la enorme perspicacia de sus protagonistas, que siempre se tomaron un poco en solfa esa devoción asfixiante que los rodeaba y nunca perdieron la elegancia.

La de los Estados Unidos en 1964 fue para ellos una aventura a la vez emocionante y aterradora. “Para nosotros, era la tierra de la libertad. Pero una vez que llegamos, nos dimos cuenta de que no era exactamente así”, dice McCartney en una entrevista reciente, hecha exclusivamente para este documental que encuentra nuevas facetas de un fenómeno que increíblemente no se agota. Los Beatles son una prueba fehaciente de que la eternidad es posible.

Alejandro Lingenti Por