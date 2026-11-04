Borges y el cine: el documental de Mariano Llinás que dura cinco horas y media ya agotó sus funciones en solo 180 minutos

Lo que ya se proyectaba como uno de los grandes acontecimientos del año para el cine argentino quedó rápidamente confirmado. En menos de 24 horas se agotaron las entradas para todo el primer mes de proyecciones de Biografía de Jorge Luis Borges, la nueva película de Mariano Llinás, que tendrá su estreno en la Argentina este domingo 8 de noviembre en el auditorio del Museo Lationamericano de Arte de Buenos Aires (Malba), situado en Av. Figueroa Alcorta 3415.

La venta anticipada de tickets que se puso en marcha este mismo martes recibió una respuesta inmediata del público. Ya no queda lugar para las funciones del 8, del 15, del 22 y del 29. Y la inusual duración de la película (324 minutos en total), lejos de ser un obstáculo parece haberse convertido en un atractivo adicional. Esas cinco horas y media se exhibirán divididas en tres partes, con dos breves intervalos.

Llinás junto a Ernesto Montequín observando papeles de Borges en el documental El Pampero Cine

Esta primera convocatoria garantiza una continuidad prolongada en cartel para esta nueva producción de El Pampero Cine, que llega precedida por una amplia cosecha de elogios en destacados festivales internacionales.

Biografía de Jorge Luis Borges tuvo su estreno mundial a comienzos de septiembre, fuera de competencia, en el 83° Festival de Venecia, dentro de la sección Venice Open. Luego pasó por Toronto, Nueva York, Londres, la Viennale (Austria) y más recientemente por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (España), donde conquistó el Premio Especial de la sección Tiempo de Historia.

La película de Llinás tendrá además una proyección especial este jueves 5, a las 16, en Mar del Plata, en el Teatro Enrique Carreras, Entre Ríos 1824, dentro de la jornada de apertura de la tercera edición de Fuera de Campo, el espacio alternativo de cine nacional que coincide con el Festival Internacional de Cine de esa ciudad. También podrá verse a partir del 15 de noviembre, todos los domingos a las 16, en el Cine Pixel de la localidad bonaerense de Adrogué.

La obra de Borges bajo la lupa de Llinás en un documental de cinco horas y media El Pampero Cine

Caudalosa y extensa como las grandes creaciones previas de Llinás (Historias extraordinarias y La flor), Biografía de Jorge Luis Borges nació como un encargo, el registro documental de toda una gran colección de escritos y memorabilia borgiana transferida desde la Fundación San Telmo al Institute for Studies of Latin American Arts (Islaa) en Estados Unidos bajo la curaduría del coleccionista, ensayista y traductor Ernesto Montequín, experto conocedor de la obra del autor de El Aleph y a la vez figura central de todo el extenso relato.

Pero esa convocatoria se transformó en otra cosa, según lo contó el propio Llinás a LA NACION. “Y ahí me vino muy temprano la idea de la biografía de Jorge Luis Borges: la certeza de que no tenía que ser una película sobre Borges, sino una biografía. Y que esa biografía tenía que estar sostenida en papeles y objetos. Porque hacer una biogafía en cine es muy difícil salvo que hagas una biopic, que es un tipo haciendo del personaje, pero eso no es una biografía, es una película. La idea de la biografía en sentido literario en el cine es muy difícil de hacer. Y ahí dije: ‘ah, se puede’. Y salió”.

Mariano Llinás en su estudio

En el cierre de un verdadero año borgiano, que recuerda las cuatro décadas exactas del fallecimiento del escritor en Ginebra, el 14 de junio de 1986, el estreno de este documental, una de las obras más audaces, originales, atrapantes, magnéticas, brillantes y creativas del cine argentino de las últimas décadas, es todo un acontecimiento.

El lanzamiento de Biografía de Jorge Luis Borges coincidirá en la misma sala con la presentación de El fantasma, la otra producción destacada realizada este año por El Pampero Cine, el proyecto colectivo independiente creado en 2002 por Llinás, Laura Citarella, Agustín Mendilaharzu y Alejo Moguillansky. Dirigida por Ignacio Masllorens y el artista plástico David Lamelas, El fantasma tendrá funciones todos los sábados del mes, también a las 18, en Malba Cine.

David Lamelas en una escena de El fantasma El Pampero Cine

Esta película también tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia, en ese caso dentro de la sección paralela Giornate degli Autori. La película de Masllorens y Lamelas propone, como es habitual en las creaciones de esta usina creativa, una suerte de cruce entre la ficción y la realidad con toques de comedia absurda, espíritu de falso documental y una lúcida reivindicación de las grandes vanguardias del arte argentino del siglo XX.

Lamelas es uno de ls grandes sobrevivientes de una de esas vanguardias, la del Instituto Di Tella. Desde esa memoria y con juguetón espíritu detectivesco, lo vemos poniéndose al frente, delante y detrás de las cámaras, de una obsesiva pesquisa: saber qué ocurrió realmente con Rubén Santantonín, una de las figuras menos conocidas de aquella generación, que falleció muy joven (apenas 45 años) después de destruir toda su obra artística.

Así lo anticipa la presentación oficial de la película: “Lo que parece ser un trabajo claro y acotado en torno a entrevistas y archivos sobre el Instituto Di Tella comienza a transformarse en una pregunta inquietante: ¿cómo hacer visible a alguien que eligió desaparecer?“.