Bullet Train: Brad Pitt protagoniza el ingenioso primer avance de su nuevo film

Cada vez falta menos para una nueva llegada de Brad Pitt a la pantalla grande. El popular actor será el protagonista de Bullet Train, un particular film de acción que lo reunirá por primera vez con Sandra Bullock. En las últimas horas, el proyecto estrenó un primer avance que, de una manera muy original, muestra al intérprete sumergido en la historia.

El video de apenas treinta segundos es, en realidad, un spot publicitario que presenta las bondades del tren en el que se desarrollará la trama del film. Allí, una voz en off se refiere a las comodidades de este nuevo sistema de transporte, que prioriza la velocidad y la comodidad para todos sus pasajeros. Luego de eso, aparecen las siglas SNL, abreviatura de Nippon Speed Line, nombre con el que será conocido el famoso tren. Entonces sí, aparece la imagen de Pitt, golpeado y mirando el Sol, acompañado de un frase que asegura: “Si le ofreces paz al mundo, el mundo te devolverá esa paz”. A continuación, la fecha del 2 de marzo anuncia cuál es el día elegido para presentar el trailer de larga duración del proyecto.

Brad Pitt y Sandra Bullock en el set de Bullet Train Grosby Group

Bullet Train es la nueva película de acción en la que Brad estará acompañado de Sandra Bullock. La trama gira alrededor de un viaje en el que coincidirán cinco peligrosos asesinos a sueldo: todos arriba del mismo tren. Allí, los objetivos de cada uno comenzarán a mezclarse lo que generará una sangrienta lucha entre todos los personajes. Sin embargo, a medida que todos avancen en sus misiones, descubrirán que todos los casos tienen un eslabón en común.

La película cuenta con un imponente elenco: junto a Pitt y Bullock, también se encuentran Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, y Bad Bunny. El cantante, que ya actuó en Rápido y furioso 9 y en Narcos: México, tendrá varias escenas importantes en el film, entre ellas, una en la que se enfrentará cuerpo a cuerpo contra el protagonista.

Bad Bunny estará junto a Brad Pitt en Bullet Train twitter @badbunnynet

Este largometraje es uno de los estrenos fuertes del 2022, y su director, David Leitch, es hoy uno de los nombres más destacados en Hollywood. Leitch colaboró en la dirección de John Wick, y su ópera primera fue Atómica, en 2017. Al año siguiente, estrenó Deadpool 2 y, en 2019, tuvo un importante éxito de taquilla con la dirección de Rápido y furioso: Hobbs & Shaw, primer spin off de la longeva franquicia. Luego de Bullet Train, el realizador ya tiene un nuevo título confirmado, el film Fast and Loose, en el que Will Smith le dará vida a un peligroso criminal que pierde la memoria.

Por otra parte, Pitt tiene otros estrenos importantes en los próximos meses. En pocas semanas, llegará a los cines La ciudad perdida, una aventura en la que también compartirá pantalla con Bullock. En esta ocasión, lo hará junto a Daniel Radcliffe y Channing Tatum. A continuación de ese título, protagonizará Babylon, el nuevo largometraje de Damien Chazelle (autor de La La Land). Si bien la historia aún es un misterio, se sabe que transcurrirá en los últimos días del Hollywood mudo, junto al comienzo del cine sonoro. En ese proyecto, el intérprete actuará acompañado de Margot Robbie, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Jean Smart, Jeff Garlin, Flea y Spike Jonze.