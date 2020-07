De la Luna a Buenos Aires, cinco documentales imperdibles en estreno

Los sandwiches de milanesa, un clásico de la comida callejera porteña, que es el centro de un nuevo episodio del ciclo Street Food Latinoamérica de Netflix ambientado en esta ciudad Crédito: Netflix

17 de julio de 2020

Los documentales siguen floreciendo en las distintas plataformas. Cada semana aparecen atractivas y provocadoras propuestas que no suelen aparecen en las páginas de inicio ni en las recomendaciones que nos preparan los indescifrables y muchas veces absurdos algoritmos. Por eso, es bueno agendarse estos cinco muy diversos y valiosos títulos.

La familia del soldado (Father Soldier Son), de Catrin Einhorn y Leslye Davis. Esta desgarradora y conmovedora producción original del área audiovisual del diario The New York Times siguió durante diez años al sargento Brian Eisch, padre soltero de dos niños que pierde una de sus piernas en combate contra los talibanes en Afganistán. Los chicos crecen, la familia se expande, pero el sino trágico parece ensañarse con ellos. Siguiendo con pudor y sensibilidad el devenir de los protagonistas entre 2010 y la actualidad, las dos directoras consiguen un muy valioso retrato sobre el patriotismo, por un lado, y sobre las consecuencias de la guerra, por el otro. Disponible en Netflix.

Apollo 11, de Todd Douglas Miller. El lunes, a las 21, en coincidencia con los 51 años del alunizaje, HBO emitirá este fascinante documental, que luego se podrá ver también en streaming en la plataforma HBO Go. Se trata de una mirada única a la misión del Apolo 11 liderada por Neil Armstrong y los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins. Realizado en base a material de archivo inédito de la NASA, este trabajo dirigido y editado (brillantemente) por Todd Douglas Miller (el mismo de Dinosaur 13) fue parte de la selección oficial del Festival de Sundance. Y, aunque todos ya sabemos el final desde hace más de medio siglo, igualmente hay mucha tensión y suspenso.

Love, Antosha, de Garret Price. Este muy emotivo documental reconstruye la corta vida (27 años) del actor Anton Yelchin (1989-2016), desde que llegó a los Estados Unidos siendo bebé (sus padres, estrellas del patín artístico, abandonaron la Unión Soviética en medio de una creciente ola de antisemitismo) hasta su absurda muerte (quedó aplastado entre su camioneta y la cerca de su casa). Famoso por su papel de Pavel Chekov en la saga de Star Trek, fue también músico de rock, talentoso fotógrafo y dueño de una vida por demás intensa con serios problemas de salud. Con mucho material de archivo familiar, sus películas caseras, sus primeros trabajos como niño actor, sus escritos (leídos por Nicolas Cage) y testimonios tanto de sus padres como de muchos artistas que trabajaron con él (Kristen Stewart, Simon Pegg, Zoe Saldana, Chris Pine, Bryce Dallas Howard, Jodie Foster, Jennifer Lawrence, Willem Dafoe, Joe Dante), Love, Antosha nos muestra esa contracara tierna y dolorosa a la vez de una estrella joven que muy pocas veces se conoce. Disponible en Amazon Prime Video.

Street Food - Latinoamérica: Buenos Aires, de Tamara Rosenfeld. El episodio 1 de la popular serie, que en su nueva entrega está dedicada íntegramente a la comida callejera en distintas ciudades de la región (Salvador en Brasil, Oaxaca en México, Lima en Perú, Bogotá en Colombia y La Paz en Bolivia), tiene como eje a Buenos Aires y, en ese sentido, se reivindica la tortilla de papas del puesto Las Chicas de las Tres en el Mercado Central; la empanada tucumana de Lo de Fabi en la Feria de Mataderos; la fugazzetta rellena de la pizzería La Mezzetta y el choripán de El Puesto de Rubén a la salida de la cancha de Racing. De todas formas, más allá de las cuestiones gastronómicas, el fuerte del capítulo son las historias de vida que hay detrás de cada uno de estos casos. Disponible en Netflix.

Citizen K, de Alex Gibney. El multipremiado director de documentales como Enron: The Smartest Guys in the Room yGoing Clear: Scientology & the Prison of Belief, cuenta aquí la fascinante y aterradora historia de Mikhail Khodorkovsky, un enigmático personaje que llegó a ser uno de los hombres más ricos luego de la disolución de la Unión Soviética, se convirtió en principal opositor a Vladimir Putin y pasó más de diez años en prisión luego de ser condenado por evasión impositiva y malversación de fondos. Desde su exilio actual en Londres (donde se lo ve tomando el subte o caminando sin custodia), expone su historia y la de una Rusia que -está convencido y contra eso lucha- está en manos de un dictador vengativo. Disponible en Amazon Prime Video