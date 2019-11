Netflix: las principales películas que llegan a la plataforma en octubre

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2019 • 11:15

Es el mes de los thrillers en Netflix. La plataforma de streaming estrena varios films con vueltas de tuerca inesperadas, y al mismo tiempo suma a su catálogo un tanque: El camino: la película de Breaking Bad, un suceso en sí mismo. Aquí, una mirada a las principales películas que se estrenan en octubre:

*ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (Ya disponible)

Basta ver el éxito cosechado por Animales fantásticos y dónde encontrarlos-y su secuela, estrenada el año pasado- para comprobar que todo lo que se desprenda del universo Harry Potter (en este caso, una precuela de la famosa saga) genera una indetenible expectativa. La película dirigida por David Yates cuenta con un sólido protagónico de Eddie Redmayne como Newt Scamander, un magizoologista quien, tras ser expulsado de la famosa institución Hogwarts, toma las riendas de su destino y viaja por el mundo para encontrar a esas criaturas extraordinarias que tanto le atraen. Cuando llega a la Nueva York de los años 20, el joven confunde su equipaje con el otro de otro hombre, y así es cómo sus animales fantásticos se dan a la fuga. Como consecuencia, Scamander deberá aliarse con otras figuras para resolver el conflicto que afecta a gran escala, mucho más de lo que él se imagina. Animales fantásticos y dónde encontrarlos fue escrita por la propia J.K. Rowling, quien se basó en su novela, editada en 2001, y cuenta con muy buenos trabajos de Katherine Waterston, Ezra Miller y Samantha Morton, las cuales compensan cierta pereza visual.

*EL CONJURO (Ya disponible)

En 2013, el realizador James Wan estrenaba El conjuro y el cine de terror se revitalizaba. El largometraje basado en un caso real sobre los sucesos experimentados por dos parapsicólogos (interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga) es sencillamente extraordinario, con una cadencia narrativa única y un diseño de producción de Julie Berghoff a la altura de las expectativas, al igual que la fotografía de John R. Leonetti, posiblemente uno de los aspectos vitales del film. El conjuro se centra en el trabajo que realizan Lorraine y Ed Warren, los parapsicólogos interpretados por Wilson y Farmiga, a quienes se les presenta un caso espeluznante. En 1971, Roger y Carolyn Perron (Ron Livingston y Lili Taylor) se mudan con sus hijas a una granja en Harrisville, epicentro de su martirio, que experimentan in crescendo, desde ruidos extraños hasta la agresión de fuerzas sobrenaturales. El pánico conduce a la familia a contactar al matrimonio Warren, tan solo el puntapié de esta historia real que inspiró una secuela ya estrenada, y otra película más que está en proceso de rodaje.

*FRACTURA (11 de octubre)

El título del film de Brad Anderson funciona en varios niveles. Por un lado, es la fractura literal que padece la hija del protagonista, Ray Monroe (Sam Worthington, que sigue calentando los motores para el regreso de Avatar), quien la lleva junto a su esposa al hospital. Por el otro, es la historia de la fractura de la familia cuando la pequeña desaparece de la institución sin dejar rastro alguno. Esa es la premisa del thriller que llega este mes a la plataforma de streaming, y que se suma a una larga lista de películas de este género, breves y atrapantes. Como no podía ser de otra manera, el enigma a resolver es el paradero de la niña, a cuya desaparición se suma la de su madre Joanne (interpretada por la siempre eficaz Lily Rabe), a quien Ray tampoco puede encontrar por ninguna parte. El inesperado hecho conduce al protagonista a un viaje lleno de horror. Fractura fue escrita por Alan B. McElroy, y su elenco se completa con los nombres de Stephen Tobolowsky, Adjoa Andoh, y Lucy Capri.

*EL CAMINO: UNA PELÍCULA DE BREAKING BAD (11 de octubre)

La espera terminó. La película de Breaking Bad ya estará a partir de este mes entre nosotros, gracias a Netflix. El largometraje escrito y dirigido por Vince Gilligan -creador de la emblemática serie y de su spin off, Better Call Saul- se titula El camino, en alusión al auto con el que se escapa Jesse Pinkman (Aaron Paul) en "Felina", el último episodio de BB que se emitió el 29 de septiembre de 2013. En el primer anticipo, lo podíamos ver a Skinny Pete (Charles Baker), amigo de Jesse, declarando ante la policía que no sabe dónde se halla el joven ni que tampoco lo diría para no "ponerlo de vuelta en una jaula", en referencia al tiempo que pasó el personaje secuestrado por los neo-nazis que eventualmente fueron asesinados por Walter White (Bryan Cranston). El segundo trailer fue mucho más emotivo, con Jesse dentro del auto, como previa a la reunión con sus amigos y a su viaje para atar cabos sueltos, siendo uno de ellos (seguramente) el reencuentro con el pequeño Brock (Ian Posada).

En una entrevista con el New York Times, Paul contó que se trata de un capítulo del universo que no sabía que quería. "Pero ahora que lo tengo, soy muy feliz de que esté aquí", expresó el triple ganador del Emmy por su interpretación del joven Pinkman.

*LA LAVANDERÍA (18 de octubre)

Steven Soderbergh vuelve al terreno de las biopics, en este caso con un tema más cercano a nuestros tiempos: los Panama Papers. El realizador de otras producciones del género como Erin Brockovich y Che, se unió con el guionista Scott Z. Burns (El desinformante, también dirigida por Soderbergh), quien adapta en La lavandería el libro de Jake Bernstein, Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite. Meryl Streep interpreta a Ellen Martin, quien comienza a investigar una póliza de seguro falsa que la conduce, sin jamás preverlo, al mundo de las transacciones ilícitas de alcance global. Así es como entran en escena Jürgen Mossack (Gary Oldman) y Ramón Fonseca (Antonio Banderas), especialistas en la metodología con la cual las empresas fantasma permiten que los millonarios mantengan sus cuentas offshore fuera del radar. Sharon Stone, David Schwimmer, Jeffrey Wright, Will Forte y Matthias Schoenaerts completan el elenco. Recordemos que, a comienzos de este año, Soderbergh estrenaba un film también en Netflix, el más modesto pero excelente High Flying Bird, un drama deportivo con un gran guion del ganador del Oscar por Luz de luna, Tarell Alvin McCraney.

*ELI (18 de octubre)

Una nueva película de terror desembarca a la plataforma este mes. Se trata de Eli, flamante largometraje dirigido por el irlandés Ciarán Foy, con guion de David Chirchirillo, Ian Goldberg, y Richard Naing. La historia comienza cuando un niño llamado Eli (Charlie Shotwell), quien padece una enfermedad autoinmune, es enviado por unos médicos a una clínica especial para ser tratado alejado de su familia. Al poco tiempo, el joven advertirá que el lugar es nada menos que una verdadera prisión sin salida, de la cual deberá intentar escapar a pesar de los obstáculos que se le presentan. Foy vuelve al ruedo tras dirigir otra película de terror, la secuela de Siniestro, y en esta oportunidad dirige a Lili Taylor, a la actriz de Stranger Things Sadie Sink, a Kelly Reilly, y a Max Martini.

*HERIDAS (Disponible próximamente)

Armie Hammer y Dakota Johnson -posiblemente los coprotagonistas junto a Timothée Chalamet de la secuela de Llámame por tu nombre, Find Me- protagonizan esta película de terror psicológico dirigida por Babak Anvari, basada en la novela The Visible Filth de Nathan Ballingrud. El film, que también cuenta en su cast con Zazie Beetz, Karl Glusman, Brad William Henke y Luke Hawx, se estrenó en enero en el Festival de Cine de Sundance, y llegará este mes a Netflix, aunque todavía no se ha confirmado la fecha. Will (Hammer) atiende un bar en Nueva Orleans y está en pareja con Carrie (Johnson). Todo es calma en su vida hasta que en el bar se suscita una violenta pelea que genera que unos estudiantes olviden un celular. Al poco tiempo, Will comenzará a recibir perturbadoras llamadas y si bien él no quiere cumplir el papel del caballero sin espada, será su novia quien investigue lo que está sucediendo, y quien se lleve unas cuantas sorpresas.

