El efecto Guasón comienza a gestarse en Toronto

8 de septiembre de 2019

TORONTO, Canadá.- Todas las preguntas importantes alrededor de lo que ocurrirá este año en el gigantesco Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF 2019) ya están planteadas, pero habrá que esperar algunos días para tener las respuestas más claras. En una muestra tan enorme, con casi un centenar de funciones promedio por día, la maquinaria se activa desde la jornada inicial. Pero las reglas no escritas que TIFF viene aplicando los últimos años nos muestran que tendremos que aguardar al menos hasta el martes para que los debates más intensos y las expectativas más elevados encuentren lugar para el análisis y las perspectivas futuras.

De todas esas reglas, la más importante dice que TIFF no le viene dando lugar en su primer fin de semana, a priori el más intenso, a los estrenos de potencial más fuerte que tuvieron sus respectivas premieres mundiales en Venecia (sobre todo) y Telluride. Es el caso de Guasón (Joker), la película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix que abrió inmediatamente después de su lanzamiento global en la muestra italiana una monumental ola de discusiones e interrogantes que seguramente empezarán a contestarse aquí junto con la posible expansión de sus posibilidades como futuro gran protagonista de la próxima temporada de premios. No se recuerda en mucho tiempo una película de perfil tan alto tan aludida en conexión con los debates políticos internacionales más candentes de la actualidad y sobre todo con la situación divisiva y pesimista que se desprende de esa situación en los Estados Unidos, el Reino Unido y otras sociedades. Puede que este vínculo resulte sobrevalorado, pero la asociación entre el personaje protagónico de la película por un lado y la fragmentación y la violencia que atraviesan a varias sociedades por el otro creció muchísimo desde Venecia y alimenta buena parte de los debates cotidianos que los observadores y analistas del mercado cinematográfico global se hacen aquí.

El efecto Guasón se extiende a otros títulos de enorme potencial en la carrera hacia el Oscar como Ford v. Ferrari, The Laundromat y Los dos papas, esta última con el condimento adicional de que uno de sus personajes es nada menos que Francisco, el pontífice argentino, retratado en su juventud por Juan Minujín y en la actualidad por Jonathan Pryce. Alrededor de estas dos últimas se pone de manifiesto también otro de los temas claves de TIFF 2019, este sí verdaderamente clave para el futuro de la industria. Ambos (The Laundromat y Los dos papas) son títulos de Netflix, símbolo de la avanzada del streaming en probable detrimento de la distribución tradicional. La 44ª edición de TIFF será seguramente la primera en que se empiece a manifestar ese cambio de paradigma. Además de Netflix, Amazon y Apple están muy atentas y todos observan esos movimientos alrededor de algunos de los títulos más candentes.

Desplazadas del fin de semana más fuerte estas novedades tan influyentes, TIFF decidió ocupar ese lugar con el protagonismo visible de A Beautiful day in the Neighborhood, el nuevo film de Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me?), con Tom Hanks interpretando a Fred Rogers, un muy popular presentador de programas infantiles en los Estados Unidos durante los años 60. En este film también está representada otra de las tendencias importantes que deja a la vista TIFF 2019: es cada vez más visible y activa la presencia en el lugar más destacado de películas dirigidas por mujeres. Esta apuesta de TIFF va de la mano con la llegada de Joanna Vicente (reconocida productora del cine independiente estadounidense) como una de las responsables del rumbo artístico del festival junto a Cameron Bailey. No es casual que la primera película elegida para la serie de conferencias de prensa programadas por el festival haya sido I am Woman, de la coreana Unjoo Moon, biopic de la cantante Helen Reddy, que tuvo su pico de popularidad (también en la Argentina) durante los años 70.