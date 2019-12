El irlandés es la película favorita de los críticos

El film de Scorsese sumó 14 nominaciones en los premios de los especialistas

Ayer, con el anuncio de las nominaciones de la Asociación de Críticos de los Estados Unidos, El irlandés confirmó su lugar de favorita en la temporada de premios. La película de Martin Scorsese producida por Netflix resultó el film más nominado, con 14 menciones que incluyen las categorías de mejor película y mejor director. Además, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci consiguieron menciones en los rubros actorales. Detrás de El irlandés en cantidad de nominaciones quedó Había una vez... en Hollywood, con 12 menciones. El film de Quentin Tarantino ya se perfila también como el gran contendiente de la película de Scorsese, que, después de un breve paso por las salas de cine, ya está disponible en la plataforma de streaming. Seguramente hoy, cuando se anuncien las nominaciones para los premios Globo de Oro que se entregarán el 5 de enero, se repetirá la tendencia entre los dos films.

La asociación de críticos también dio a conocer sus elegidos en la rama televisiva, donde Netflix repite liderazgo gracias a las seis menciones que recibió la miniserie Así nos ven. Mientras que Barry, Chernobyl, Fleabag, Fosse/Verdon, Game of Thrones, The Crown, The Good Fight, Unbelievable y Watchmen obtuvieron cuatro nominaciones cada una.

Ayer, también se anunciaron los elegidos por los críticos especializados en cine de Los Ángeles, cuyos votos dieron cuenta de otra de las rivalidades que se repetirán a lo largo de la temporada de premios. Como mejor intérprete de reparto fue elegido el actor surcoreano Song Kang Ho, por su papel en Parásito, de Bong Joon Ho -Joe Pesci quedó segundo por cantidad de votos-, y Antonio Banderas ganó como actor protagónico por su papel en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, premio que ya había conseguido en el Festival de Cannes. De hecho, tanto Parásito como Dolor y gloria, ambos presentes en la competencia oficial del festival francés que ganó la película de Corea del Sur, tienen, según la respuesta que recibieron del público, la crítica y, sobre todo, la industria de Hollywood, casi asegurado su lugar en la categoría de mejor película internacional.