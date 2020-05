En secreto, Marvel prepara otra película con una mujer como protagonista

Amy Adams, tentada para protagonizar el proyecto en el que trabajan Marvel y Sony Fuente: Archivo

En el más absoluto secreto, Marvel prepara para los estudios Sony una nueva película de su universo con un personaje femenino como protagonista. Los escasos detalles revelados en las últimas horas por la prensa de Hollywood indican que la experimentada directora S. J. Clarkson tiene a su cargo el proyecto, y que los rumores más fuertes mencionan que el personaje central podría ser Madame Web, la anciana clarividente que se convirtió en aliada del Hombre Araña en su lucha contra el mal.

Madame Web apareció por primera vez en la revista de historietas del Hombre Araña en 1980 como una mujer afectada de miastenia, una enfermedad que debilita sensiblemente la capacidad muscular, además de provocar complicaciones en la vista y el habla. La vemos conectada a un mecanismo artificial que tiene un diseño parecido al de una telaraña y le permite mantener activos sus signos vitales.

Las primeras informaciones indican además que no hay todavía nombres confirmados para escribir y protagonizar esta película. Los primeros trascendidos adelantados por Variety citan de manera informal a Charlize Theron y Amy Adams como dos de las actrices que podrían responder al perfil buscado para un nuevo personaje femenino central dentro de un proyecto de Marvel.

Para llevar adelante un proyecto que Marvel y Sony consideran prioritario fue convocada Clarkson , una de las más calificadas directoras de TV de la última década y media en Hollywood. Acredita trabajos en varias series destacadas ( Heroes , Collateral , Banshee , Dexter , Bates Motel, Orange is the New Black , Succession ) y ya está familiarizada con el mundo Marvel: en 2015 dirigió dos episodios de la serie de Netflix Jessica Jones .