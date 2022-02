Estrenos de cine: En compañía es una oda a la relación entre los perros y sus dueños

En compañía (Argentina/2021). Dirección: Ada Frontini. Guion: Ada Frontini, Susana Pampín, Liliana Paolinelli. Cámara: Eduardo Crespo, Ada Frontini, Iván Fund, Federico Lastra. Edición: Martin Sappia. Distribuidora: 3C Films. Duración: 68 minutos. Calificación: apta para todo público. Nuestra opinión: buena.

Un perro camina junto al mar, otro mira el horizonte desde un canil y el caprichoso igual prefiere estar bajo la lluvia. “Ella huele que es domingo, lo huele, así como yo veo el mundo ella lo huele (…) hasta puede oler los sentimientos, y eso me gusta, porque me da la certeza de que sabe cuanto la quiero”. La referida es la perra Carli, pero las historias se tejen de a millares, allí donde exista la relación de un amo con su mascota. Carli, Tilingo y Fusco son algunos de los protagonistas de esta historia que, de manera directa, con economía de recursos pero no de sensibilidad, relata el vínculo entre perros y dueños desde su costado emocional y que, de acuerdo a los testimonios, resulta transformador para la vidas de cada uno.

Pero el film no sólo se compromete en la mirada directa sobre las historias íntimas de perritos hogareños sino también recoge el testimonio de aquellos con menos suerte pero que vuelven a tener una posibilidad digna gracias a la labor de rescatistas y cuidadores. Frontini, además de destacar como es la vida de los perros se permite realizar un retrato de la vida de sus dueños, construida y reconstruida desde ese amor tan incondicional como indestructible. Puede objetarse un tratamiento quizás más acorde a la pantalla chica que a la grande, que requiere de otros desarrollos fotográficos e incluso narrativos, aunque la directora igualmente consigue plasmar ese universo vincular de amor que termina convirtiendo al perro de la familia en algo mas que una simple mascota.