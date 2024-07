Gladiador 2: todo lo que hay que saber sobre una de las películas más esperadas del año

Escuchar

Luego de 24 años de espera, muy pronto se estrenará la secuela de Gladiador. La nueva película conserva a su director, Ridley Scott, pero al transcurrir varias décadas después de la primera entrega protagonizada por Russell Crowe -quien se llevó el Oscar a mejor actor por su interpretación de Maximus, el gladiador del título-, cuenta con un nuevo elenco encabezado por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. La producción acaba de dar una adelanto sobre la trama y reveló las primeras imágenes de la película, que tiene fecha de estreno en la Argentina para el 21 de noviembre, a través de un reportaje de la revista Vanity Fair en el que Scott y sus actores contaron algo de lo que vendrá.

La trama

La secuela está centrada en Lucius (Mescal), el sobrino del emperador Commudus -interpretado por Joaquin Phoenix en la primera entrega-, e hijo secreto de Lucilla (Connie Nielsen) y Maximus, ya de adulto. Veinte años después de que el gladiador lo salvara de las garras de su tío, Lucius vive en paz junto a su esposa e hijo en una ciudad costera de Numidia, una de las últimas civilizaciones que existían fuera del control de Roma. Eso hasta que el emperador Geta (Joseph Quinn), ordena su invasión del territorio al norte de África.

De regreso a la arena

Russell Crowe fue Maximus en la primera entrega de Gladiador GETTY IMAGES

El camino para que la secuela de Gladiador, ganadora del premio de la Academia de Hollywood a la mejor película en 2000 y la más taquillera de ese año, pudiera realizarse no fue sencillo. Aunque los planes para ponerla en marcha comenzaron poco menos de un año después de su estreno, lo cierto es que Scott y su equipo se enfrentaron con un obstáculo de su propia hechura. Al decidir que el film original terminara con la muerte de su protagonista, las posibilidades narrativas para una continuación eran limitadas, especialmente tras ver el impacto que la interpretación de Crowe había generado en el público.

Una de las propuestas para retomar la historia llegó de un lugar inesperado: el músico -y ocasional guionista- australiano Nick Cave había quedado tan prendado de la historia romana según la mirada de Scott que le propuso al director una secuela en la que los dioses romanos traían a Maximus de regreso a la vida y lo convertían en una suerte de guerrero inmortal que atravesaba los siglos involucrándose en grandes batallas, pasando por las Cruzadas, las dos Guerras Mundiales y hasta Vietnam. No hace falta decir que ese proyecto fue rápidamente descartado por los productores.

Paul Mescal

“Cuando veo algo tiendo a fijarme en el elenco, en quién es interesante. Hace casi cuatro años, viendo un programa de televisión que no es precisamente mi estilo, dije: ‘¿Quién es este tipo?’. A medida que la posibilidad de Gladiador 2 se hacía cada vez más real, organizamos una llamada por Zoom con Mescal mientras él estaba haciendo la temporada teatral de Un tranvía llamado deseo en Londres. (...) Me reuní con él y me dijo: ‘Por supuesto, me encantaría hacerlo’. Y eso fue todo. Era absolutamente perfecto”, cuenta Scott sobre su decisión de contratar al actor irlandés.

Quién hubiera dicho que la intimista y sensible miniserie Normal People, basada en la novela de Sally Rooney, llevaría a Mescal a protagonizar su primer tanque en Hollywood. Una oportunidad que lo inspiró para moldear su físico de acuerdo a su idea de cómo debería lucir “un verdadero guerrero”. Según explica en el reportaje de Vanity Fair, el actor quería verse “grande, fuerte” y como alguien que es capaz de causar daño cuando es necesario. “ Tenía claro que a veces, en busca de ese look, uno puede terminar pareciendo más un modelo de ropa interior que un luchador. Los músculos empiezan a crecer y aunque eso puede resultar estéticamente agradable en algunas circunstancias, creo que sentirte físicamente fuerte provoca otros sentimientos, te impacta psicológicamente de un modo que en este caso fue muy útil para el film ”, dice Mescal. Una declaración con la que uno de sus coprotagonistas acuerda a pesar de los efectos directos que sufrió debido a esa transformación.

Pedro Pascal

“Lo llamo Paul ‘Pared de Ladrillos’ Mescal. Se volvió tan fuerte que preferiría que me lanzaran al vacío desde un edificio que tener que volver a luchar con él. Tener que pelear con alguien que está en tan buena forma, que es tan talentoso y tanto más joven que yo es brutal ”, revela Pascal. De todos modos, el actor nacido en Chile admite que la presencia de Mescal en el elenco fue una de las razones por las que aceptó el papel de Marcus Acacius, un general romano que según la trama fue formado por Maximus. “ Más allá de que Ridley es un genio absoluto, que esté Paul es uno de los motivos por los que sometí mi pobre cuerpo a semejante experiencia ”, concluye el protagonista de la serie The Last of Us.

Nuevos personajes y otros que regresan

Más allá de la presencia de Mescal y Pascal, en Gladiador 2 también participan Denzel Washington, quien interpretará a Macrinus, un traficante de armas que mantiene esclavizado a un grupo de gladiadores como forma de entretenimiento, Joseph Quinn como el emperador Geta, mientras que Connie Nielsen y Derek Jacobi volverán a interpretar, respectivamente, a Lucille y al senador romano Gracchus.