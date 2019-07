El ex One Direction podría llegar a ser el galán de la princesa bajo el mar Crédito: Instagram

Harry Styles está siendo tentado para convertirse en Eric en la versión live action de La sirenita. Según informó el medio The Hollywood Reporter, el músico está en negociaciones con Disney para darle vida a este icónico personaje.

Con dirección de Rob Marshall, la película ya tiene algunos talentos confirmados. Entre ellos, a la protagonista, Ariel, quien será encarnada por la cantante Halle Bailey. Melissa McCarthy, Jacob Tremblay y Awkwafina están también en tratativas para incorporarse al elenco.

Eric es el príncipe humano del que se enamora Ariel. Ella lo salva cuando cae al agua y, más tarde, hace un pacto con Úrsula, quien le cambia su hermosa voz por piernas con el objetivo de poder tener una historia de amor con él.

Mientras que en el clásico animado, Eric no tenía duetos musicales, en la versión que se hizo en el 2000 en Broadway, el protagonista masculino también cantaba. De ser Styles quien se ponga en la piel del príncipe, esa posibilidad de desplegar sus virtudes musivales será un plus para el ex One Direction,

Además de haber pertenecido a una de las bandas de teens preferidas, Styles hace tiempo despegó con una exitosa carrera en solitario. También incursionó en la actuación en Dunkerque (2017), el film de Christopher Nolan sobre la Segunda Guerra Mundial, y estuvo en carrera para darle vida a Elvis Presley en la biopic.

Disney hace un tiempo que viene desarrollando los films live action de sus clásicos animados. Algo que empezó con La Bella y La Bestia, siguió con Aladdin y ahora continuará con La sirenita.

La versión estrenada en 1989 ganó el premio Oscar a mejor canción original, por la labor de Alan Menken, quien volverá a trabajar en una nueva canción para la remake, esta vez, con letra de Lin-Manuel Miranda.