Keri Russell: “Es toda una bendición poder usar ropa suelta y poco maquillaje”

Keri Russell, la estrella de La diplomática, vive a sus 48 años un momento de plenitud profesional. En la serie, Russell interpreta a una embajadora de Estados Unidos en Gran Bretaña llamada Kate Wyler, que se pasa el día gestionando crisis internacionales con respuestas ingeniosas. Vive en una mansión, es fotografiada por Vogue y está casada con un antiguo embajador, interpretado por Rufus Sewell.

La actriz conversó con la revista estadounidense Variety y reveló detalles inesperados sobre el rodaje de la exitosa serie, que el 31 de octubre (cinco días antes de las elecciones presidenciales en los EE.UU.) estrenará su segunda temporada por Netflix. Entre tantas anécdotas que le trajo el rodaje destacó su encuentro con Kamala Harris, Joe Biden y Hillary Clinton, cómo fue el flechazo con Matthew Rhys, y qué es lo que más sufre de la fama.

Una chica tímida: “Odio ser observada”

El magnetismo de su personaje logró que la primera temporada alcanzara un gran éxito mundial. Después de su lanzamiento, en abril de 2023, se convirtió en la serie más vista de Netflix durante sus primeras dos semanas, alcanzó el Top 10 en 87 países y en sus primeras cuatro semanas atrajo 174 millones de visualizaciones. Como si fuera poco, Russell recibió una nominación al Emmy por su interpretación, entre otras nominaciones a los premios Golden Globe, Critics Choice y SAG. Inundada en reconocimientos, Rusell se consagró como una de las más grandes actrices de la televisión de nuestro tiempo.

A lo largo de 26 años, Russell protagonizó algunas de las series más populares de la televisión americana como Felicity, The Americans y -por supuesto- La diplomática. Lo curioso es que a pesar de su gran popularidad, en diálogo con Variety, Rusell aseguró ser absolutamente tímida. La actriz reveló que se siente muy incómoda cuando es el centro de atención y en diálogo con la revista estadounidense señaló: “Odio ser observada”. La artista explicó que la presión de estar siempre en el ojo público la afecta profundamente: “Me tocó hacer dos sesiones de fotos la semana pasada, así que tuve que tomar una cerveza. Pensé: ‘Dios mío, me van a estar observando. Es mi peor pesadilla”, admitió.

“Hay más en una mujer que solo su apariencia”

Russell reconoció que una de las cuestiones que más disfrutó de trabajar en series como Felicity y The Diplomat, fue que pudo lucir ropa cómoda y usar poco maquillaje: “Un regalo de esos programas es que pude usar suéteres grandes y holgados, y que casi no me maquillé”. La estrella aclaró que no tiene nada en contra de la belleza o de usar maquillaje cuando es necesario, pero que considera que hay más en una mujer que solo su apariencia.

“Hay mucho más en ser una chica que eso. Y creo que algunas chicas se quedan atrapadas en eso, ¿sabes? Fue una bendición poder usar suéteres grandes y holgados y simplemente ser divertida o inteligente. Entonces, estaba menos nerviosa”, destacó en su conversación con Variety.

El emocionante encuentro que tuvo con Hillary Clinton

En la entrevista con el medio especializado, Russell dio detalles sobre lo que, según sus palabras, fue una de las experiencias más notables de su vida. En 2023 fue invitada a una cena con Hillary Clinton en la residencia de la embajadora Jane Hartley en Londres, con 20 mujeres poderosas en la cima de su juego, donde Clinton se sentó a la cabecera de la mesa dispuesta a contestar las preguntas de todos los presentes. “Fue salvaje, rápido, informativo, increíble y electrizante”, detalló Russell. Esa noche, la actriz mientras regresaba a su casa, lloró en el taxi. “Pensé, vaya, eso es lo que se debe haber sentido haber ido a una universidad para mujeres. ¿Sabes a qué me refiero? Esa noche no pude dormir. Era como si tuviera una luciérnaga dentro de mi cerebro”. Tal fue la emoción que le provocó el encuentro que más tarde, consiguió los nombres de todas las mujeres que asistieron a la cena y les escribió notas de agradecimiento. Aquella no fue la única vez que Russell tuvo un encuentro cercano con personalidades destacadas de la política. También asistió a una cena de corresponsales de la Casa Blanca y allí conoció a Kamala Harris.

El flechazo con Matthew Rhys

Ellos nunca hablaron demasiado de su relación, que primero empezó en la pantalla y después, con el tiempo, se concretó en la vida real. Los protagonistas de la serie The Americans, Keri Russell y Matthew Rhys ya llevan mucho tiempo juntos y se convirtieron, hace ocho años, en padres de Sam. Para Rhys este fue su primer hijo mientras que para Russell fue el tercero, ya que era madre de dos hijos fruto de su relación anterior. Los actores empezaron a grabar la exitosa serie en 2013 y las horas de grabación y la buena onda se transformó en amor y, a principios de 2014, decidieron hacer pública su relación fuera de la pantalla.

A lo largo de su conversación con la revista, Russell detalló cómo vivió aquel flechazo con su compañero de elenco y la similitud entre la realidad y la ficción. En The Americans Russell interpretaba a Elizabeth Jennings, una espía soviética sexy y brutal que se hace pasar por una estadounidense. En la superficie, la vida ficcional de Russell en ese entonces se parecía a su vida real: en ese momento tenía hijos con su entonces esposo, el contratista de Brooklyn Shane Deary. Se separaron en 2013, y fue ese mismo año que Russell y Rhys mientras filmaban la primera temporada del programa: ella dio a luz a su hijo, Sam, entre la cuarta y quinta temporada. “Estaba completamente enamorada de Matthew”, admitió Russell. “Estábamos ardientes y muy enamorados, filmando cosas de espías por la noche con disfraces y pelucas. Quiero decir, fue un momento muy divertido y sexy. Muy divertido, oh, Dios mío”.

