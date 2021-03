La Liga de la Justicia: los memes en el estreno de la esperada película

Se acabó la espera de los seguidores de DC Comics y, luego de varios años de grabaciones, al fin se estrenó la nueva Justice League, una producción que dura un poco más de cuatro horas y fue dirigida por Zack Snyder.

La película tuvo su estreno oficial la madrugada del 18 de marzo por HBO Max. Aunque los anteriores filmes dirigidos por Snyder, como Man of Steel y Batman vs Superman: Dawn of Justice no tuvieron el éxito esperado, al parecer esta nueva historia gustó entre los fanáticos.

Desde la madrugada, varios seguidores de la saga estuvieron muy pendientes para el momento del estreno.

Esperando La Liga de la Justicia. pic.twitter.com/zX9AKHQUpJ — Albani Lozada (@alanjbrito) March 18, 2021

A pesar de que la película dura 242 minutos en total, muchos estaban a la expectativa de saber la nueva versión de la historia que se había pausado en 2017, año en que se estrenó La Liga de la Justicia, dirigida por Joss Whedon. ”Tener la oportunidad de terminarla fue algo que todos sentimos que sería una experiencia de catarsis. Y en verdad así ha sido”, aseguró el director para EFE.

Quieres venir para que te use como almohada viendo las 4 horas de la liga de la justicia?

*enviar* pic.twitter.com/GgzbPDiGKf — bobo the fool (@JpMH10) March 17, 2021

Muchos de los internautas compararon la película de Snyder con la de Whedon, notando una clara mejoría con respecto a la anterior.

Teorías del aprendizaje... ñaaaa! La liga de la Justicia de #SnyderCut obvi. 🖤 pic.twitter.com/Ab6Qr7pix5 — Juguito de uva (@YoSoy_AnaRivero) March 18, 2021

Fans de DC Viendo la Liga de la justicia de Joss Whedon // Fans de DC viendo la #ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/ydglTRx3pV — Simpsonito (@SimpsonitoMX) March 18, 2021

Otros discutieron el precio del film, pues está presente en diferentes plataformas de streaming además de HBO Max. Cada una la ofrece a un valor distinto.

De verdad que me produce mucha felicidad saber que tengo que ver C U A T R O horas de la Liga de La Justicia, de verdad verdaita #SnyderCut pic.twitter.com/hujdNZfDB9 — Raul (@bermudez__) March 18, 2021

Por último, Snyder afirmó que espera que los fanáticos “se sienten a ver lo que yo diría que es una gigantesca y desbordante película de superhéroes que lleva esta mitología a otro nivel”.

EL TIEMPO/GDA