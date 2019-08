Los directores tras las películas: un documental para cinéfilos y neófitos

Claire Denis, David Fincher y John Carpenter, tres de los autores analizados Fuente: LA NACION

The Vice Guide to Film analiza las carreras de 22 autores contemporáneos, de Tarantino a Kelly Reichardt

Paula Vázquez Prieto 22 de agosto de 2019

Hay infinidad de documentales sobre directores de cine que pueden verse en canales de TV especializados, en los viejos extras de ediciones en DVD, o circulando por internet. Lo que distingue a The Vice Guide to Film, serie documental de Lewis Cohen, disponible en streaming, no es la originalidad de la fórmula -que, después de todo, sigue las convenciones del documental clásico-, sino la capacidad de síntesis que asume cada uno de sus episodios. Dedicados a directores y directoras en actividad, entre ellos por supuesto Quentin Tarantino, pero también Werner Herzog, John Carpenter, Sofia Coppola, David Cronenberg, Jane Campion, Spike Lee o David Lynch.

La serie es canadiense, comenzó en 2016 y consta de dos temporadas; la segunda -dedicada a subgéneros y tendencias del cine contemporáneo- todavía no está disponible en nuestro país. Ofrece una mirada precisa y cercana a esos artistas, capaz de establecer en apenas 22 minutos la esencia de una obra, las claves de un estilo, los rasgos de una personalidad. Cohen combina las entrevistas a colaboradores, acólitos y admiradores de cada uno de los cineastas con una guía visual que recorre las principales películas de su trayectoria, en sintonía con una vocación que pese a su espíritu didáctico no pierde dinámica ni rigor.

La idea de "guía" funciona como premisa: seguir los principales pasos del artista en su carrera profesional, sus influencias, el trabajo con sus colaboradores, los éxitos y los fracasos. En algunos de los episodios, como el de Todd Haynes o el de Carpenter, aparecen los mismos realizadores analizando detalles de alguna película o revelando algún secreto de rodaje. Pero The Vice Guide to Film nunca se convierte en un anecdotario, en una suma de detalles que se dispersan en el todo. Al contrario, establece de entrada el hilo conductor: ¿cuál es la distinción de este director o directora? ¿Qué marca dejó en la historia del cine?

La ambición de postularse también como puerta de entrada a esos universos queda en claro en los primeros episodios. Hay directores como Werner Herzog, del que los espectadores actuales conocen sus documentales como La cueva de los sueños olvidados (2010) o He aquí las ensoñaciones de un mundo conectado (2016), o la remake del clásico de Abel Ferrara Un maldito policía en Nueva Orleans (2009), pero tal vez no sus primeras películas alemanas como También los enanos empezaron pequeños (1970) o El país del silencio y la oscuridad (1971). Y directoras como Kelly Reichardt ( Ciertas mujeres) o Claire Denis ( Bella tarea, Un bello sol interior) que pueden resultar totales incógnitas. En esos casos, la serie funciona en la doble vocación de conformar a los cinéfilos, con una mirada rigurosa y profesional, y también a los recién llegados con una buena oportunidad para entrar en esos mundos desconocidos.

Las formas del documental se afirman en la convención: testimonios vía cabezas parlantes, voz en off a modo de comentario, fragmentos de películas, fotografías de rodaje o estrenos oficiales. Pero esa estética sencilla y previsible se enriquece con el preciso trabajo de montaje que organiza la información, siempre en virtud de las ideas. Por ejemplo, en el episodio dedicado a John Carpenter es clave comprender no solo la importancia del director como uno de los grandes revolucionarios del terror contemporáneo, sino profundizar en el porqué del fracaso de algunas de sus películas. Así, el análisis del estreno de La cosa (1982), en consonancia con el éxito de E.T., la película de Spielberg, y un estado de ánimo nacional más propenso a la reconciliación que al pesimismo, intenta dar cuenta de aquel desencuentro con el público de los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el estudio de la recepción de Perdida (2014), la película de David Fincher que causó controversia por su aparente misoginia.

Cada episodio encuentra su tono. El de los hermanos Coen comienza con las declaraciones de George Clooney: "¿Saben que en realidad no son hermanos? Ni siquiera son parientes. De hecho, se turnan para aparecer en el set". Esta broma se vincula con la idea nuclear del capítulo que postula el trabajo de los Coen como "fábulas existenciales salidas de mentes simbióticas", y que se confirma en el latiguillo del "monstruo de dos cabezas" para pensar el arte de los realizadores. Con mayor carga de ironía o mayor hincapié en la explicación seria y detallada, cada uno de los breves documentales que conforman la serie combina con inteligencia el intento de echar luz sobre la obra de cineastas vigentes, abrir su trabajo a nuevas y contemporáneas miradas, y oficiar de presentadores de nombres y apellidos que pueden ser un inesperado hallazgo o la confirmación de un conocido descubrimiento.

The Vice Guide to Film

22 episodios disponibles en Flow, DirecTV Play y Fox Play.