Luca Guadagnino llevará al cine la vida Scotty Bowers, el proxeneta de los famosos en el Hollywood dorado

Marcelo Stiletano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 21:05

Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre) dirigirá una película inspirada en el documental que revela la vida de Scotty Bowers, el hombre que en la más absoluta reserva se las ingenió durante años para brindarles servicios sexuales a algunos de los hombres y mujeres más famosos del cine estadounidense.

El anuncio se produjo pocas horas después de conocerse la nominación al Emmy de este año como mejor actor de reparto para Dylan McDermott, que interpreta en la serie Hollywood, de Ryan Murphy, a un personaje libremente inspirado en la vida de Bowers.

El detalle más curioso del proyecto es que unirá a Guadagnino, uno de los realizadores más activos de este tiempo, con el dúo integrado por Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes se ocuparán de escribir el guion. Ya empieza a crear expectativas la posibilidad de ver el trabajo conjunto entre un director cuya sensibilidad, elegancia y agudeza quedaron comprobadas en Llámame por tu nombre, y un dúo de guionistas y productores reconocido por la mirada mordaz y corrosiva de sus obras. Entre ellas se destacan las comedias satíricas Este es el fin y Una loca entrevista.

Trailer de Hollywood - Fuente: YouTube 03:18

Video

El interés por conocer la vida de Bowers reapareció cuando la serie Hollywood incluyó entre sus personajes centrales a Ernie West (McDermott), que manejaba bajo el disimulado disfraz de una estación de servicio toda una organización armada para que un grupo de famosos pudiera satisfacer sus preferencias sexuales ocultas por necesidades de publicidad o marketing en los tiempos de la época dorada del cine estadounidense.

Bowers contó toda esa experiencia, de la que también llegó a ser protagonista, en el libro Servicio completo: la secreta vida sexual de las estrellas de Hollywood, fuente del documental Scotty and the Secret Story of Hollywood, de Matt Tyrnauer, que ahora tendrá su adaptación en la película dirigida por Guadagnino y escrita por Rogen-Goldberg.

El director italiano estrenará en septiembre próximo a través de HBO la serie Who Are Who We Are y prepara mientras tanto una nueva versión para el cine de Scarface (Caracortada). Además, acaba de terminar el documental Salvatore, Shoemaker of Dreams, que cuenta la historia del famoso diseñador de calzado Salvatore Ferragamo. Esta producción será estrenada fuera de concurso en la próxima edición del Festival de Venecia.