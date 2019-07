Trailer de Había una vez en... Hollywood - Fuente: YouTube 01:46

Desde hace tiempo Quentin Tarantino habla sobre la posibilidad de retirarse una vez realizadas diez películas. El director, que saltó a la fama a comienzos de los noventa con Perros de la calle, no ve su su carrera en el cine como algo a largo plazo, y constantemente habla sobre qué tanto le queda para contar en el marco de una pantalla grande. Y el estreno cercano de Había una vez en Hollywood, que tuvo un aplaudido paso por Cannes, volvió a poner el tema sobre la mesa.

En una entrevista para la publicación GQ de Australia, Tarantino habló y nuevamente sonaron las alarmas sobre un inminente retiro: "Creo que con respecto al cine, ya llegué al final del camino. Me veo escribiendo libros u obras de teatro, por lo que siempre seguiré siendo creativo. Pero con respecto al cine, creo que di todo lo que tenía para dar".

A partir de estas palabras, todo parece indicar que quizá nunca llegue a ver la luz un nuevo título. Algunas recientes declaraciones, en las cuales se quejó de la industria actual y la preponderancia del cine de superhéroes, pueden marcar cierto desencanto con respecto a la industria, de aquel director que en 1994 con Pulp Fiction cambió para siempre las reglas del juego.

Con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y mil cameos como el de Al Pacino, lo nuevo de Tarantino promete adueñarse de la taquilla

Por otra parte, algunos rumores aún lo vinculan con una posible película de Star Trek, aunque ese proyecto no parece apegarse demasiado al estilo de Tarantino. La fantasía que aun persiste en el imaginario del público, es el de una tercera parte de Kill Bill, con la cual Quentin viene jugando desde el año 2004.

Brad Pitt , uno de los protagonistas de Había una vez en Hollywood , se refirió a las posibilidad del autor abandonando el cine: "No creo que esté exagerando para nada. Pienso que lo dice totalmente en serio. Y me da una pena enorme que sea así, pero entiendo lo que sucede cuando un director empieza a sentir que pierde su marca. Pero él tiene en mente nuevos planes y no será necesario decirle adiós durante mucho tiempo". Lamentablemente y si realmente se despide del séptimo arte, el cine le dirá adiós a uno de los mayores autores que dio Hollywood en los últimos treinta años.

Había una vez en Hollywood se estrena en Argentina el 22 de agosto